Esra Bilgiç yeni aşkı Faruk Sabancı ile el ele görüntülendi! "Her şey yolunda gidiyor"

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projede boy gösteren son olarak da 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Gökhan Çıra ile boşanmasının ardından aşk hayatını gözlerden uzakta yaşayan Esra Bilgiç yeni bir aşka yelken açtı.

Esra Bilgiç bir süredir Faruk Sabancı ile birlikte. İkili ilk kez el ele de görüntülendi. Esra Bilgiç, prodüktör-DJ Faruk Sabancı'yla yeni bir aşka yelken açtı.

Çift Ulus'ta bir mekan çıkışı gayet mutlu görünüyordu. Mekandan beraber ayrılan çift, çıkışta kendilerini bekleyen muhabirleri kıramadı.



Güzel oyuncu camını açıp muhabirlerle sohbet etti. Muhabironline'ın haberine göre; Faruk Sabancı sessiz kalırken Esra Bilgiç, "Arkadaşlar çok teşekkür ederiz sağ olun. Her şey yolunda gidiyor" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada taze aşıklar için "Hande ve Nazlı'ya yeni arkadaş", "Sabancılara bir gelin daha" yorumları yapıldı.