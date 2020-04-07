Esra-Ceyda Ersoy kardeşler: İhtiyaç sahiplerine alışveriş yaptık

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Esra-Ceyda Ersoy, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir market çıkışı objektiflere takıldı.

Her zaman iddialı kıyafetleri ile dikkat çeken Ersoy kardeşler, giydikleri pembe kıyafete uygun olarak, virüsten korunmak için pembe eldiven ve pembe maske taktı.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTIK"

Çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden ikili, "Sosyal medyadan sürekli mesaj aldık. Evinden çıkamayan ihtiyaç sahipleri için alışveriş yaptık. Şimdi de kendilerine ulaştırmaya gidiyoruz" dedi.

