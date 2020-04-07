MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra-Ceyda Ersoy kardeşler: İhtiyaç sahiplerine alışveriş yaptık

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler: İhtiyaç sahiplerine alışveriş yaptık

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 17:59 | Son Güncelleme

Ciciş kardeşler olarak ünlenen Esra-Ceyda Ersoy, koronavirüs salgınından dolayı 20 gündür ev karantinasındaydı. Önceki gün Kuruçeşme'de görüntülenen Ersoy kardeşler, "Evinden çıkamayan ihtiyaç sahipleri için alış veriş yaptık" ifadelerini kullandı.

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler: İhtiyaç sahiplerine alışveriş yaptık

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Esra-Ceyda Ersoy, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir market çıkışı objektiflere takıldı.

2638735_26dd932dac39fa61b341c7ea9ca7fcbf_640x640

Her zaman iddialı kıyafetleri ile dikkat çeken Ersoy kardeşler, giydikleri pembe kıyafete uygun olarak, virüsten korunmak için pembe eldiven ve pembe maske taktı.

2638735_7d03dade55ee1bc9e53cde7022463b4b_640x640

"İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTIK"

Çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden ikili, "Sosyal medyadan sürekli mesaj aldık. Evinden çıkamayan ihtiyaç sahipleri için alışveriş yaptık. Şimdi de kendilerine ulaştırmaya gidiyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
ABD'de kaldı! 'İki hafta sert geçebilirmiş'ABD'de kaldı! 'İki hafta sert geçebilirmiş'
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cicişler, yardım,

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

Koronavirüs testinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

"İmmün plazma" tedavisiyle ilgili flaş açıklama

"İmmün plazma" tedavisiyle ilgili flaş açıklama

Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'

Anlı'dan flaş açıklama! 'Hastalandılar mı?'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

ATV canlı yayında kriz!

ATV canlı yayında kriz!

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kız kardeşler Esra Erol'un programında bulundu!

Kayıp kız kardeşler Esra Erol'un programında bulundu!

Koronavirüse yakalanan Esra Balamir son sağlık durumunu açıkladı

Koronavirüse yakalandı! Son durumunu açıkladı

Amerika'da kalan Didem Uzel: 'İki hafta sert geçebilirmiş'

ABD'de kaldı! 'İki hafta sert geçebilirmiş'

Didem Soydan'ın seksi pozu Instagram'a damga vurdu

Seksi pozu Instagram'a damga vurdu

Yeşim Salkım'dan Whitney Houston paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Whitney Houston paylaşımı

İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli ile klip çekti

Sevgilisiyle klip çekti! Herkes kardeşini sordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.