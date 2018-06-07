MAGAZİN

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler yeni kliplerinde dekolte yasağı getirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 19:53 | Son Güncelleme

Cicişler olarak tanınan Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, şarkıcı Doğuş'un kendilerine hediye ettiği 'Çalsana Kalbimi' şarkısının klibinde dekolteli görüntü vermeyi yasakladı.

Esra-Ceyda Ersoy kardeşler yeni kliplerinde dekolte yasağı getirdi

Şarkıcı Doğuş, söz ve müziği kendisine ait olan parçayı ücret talep etmeden 'Cicişler'e hediye etti. Daha önce DJ performanslarıyla dikkat çeken Esra Ersoy-Ceyda Ersoy kardeşler, yeni şarkıları 'Çalsana Kalbimi' klibinde dekolteli görüntü vermekten kaçındı.

DANSÖZLERİN BİLE DEKOLTELERİNİ KAPATTILAR

Kesinlikle dekolteli görüntüye yer verilmesini istemeyen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, klibin oryantal bölümlerinde oynayan dansözlerin kıyafetlerinde yer alan göğüs dekoltelerinin de kapatılmasını söyledi.

cicisler

ŞARKININ KLİP TARİHİNİ ERTELEDİLER

'Cicişler', normalde bir ay önce piyasaya sunulması planlanan şarkı ve klip için tarihi erteledi. 'Çalsana Kalbimi' şarkısı, kliple eş zamanlı olarak 8 Haziran Cuma günü tüm müzik platformlarında yayınlanacak.

'DEKOLTE' İLE PİYASALARA GİRİŞ YAPMIŞLARDI

Esra Ersoy-Ceyda Ersoy kardeşler, geçtiğimiz yıl 'Dekolte' isimli single çalışması ile profesyonel müzik hayatlarına ilk adımı atmışlardı.

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cicişler esra ceyda Esra-Ceyda Ersoy kardeşler

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