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Esra Dermancıoğlu aldatma itirafıyla olay oldu!

09.04.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, Youtube'da Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Esra Dermancıoğlu aldatmaya dair fikirleriyle dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği 'Behice' karakteriyle gönüllere taht kuran 52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 'Gör Beni'ye konuk oldu.

Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı:

"Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Elinde viski böyle sallıyor. Birden 'bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun?' dedim. Evet dedi. Sonra konuştuk çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..."

ŞOKE EDEN İTİRAF

Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" açıklamasında bulundu.

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youtube Bir Zamanlar Çukurova dizisi Armağan Çağlayan Esra Dermancıoğlu
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