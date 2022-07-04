Esra Dermancıoğlu neye uğradığını şaşırdı: "Deliler hep beni bulur!"

Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabının story kısmında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir süredir Fransa'da olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kaldığı evin penceresinden dışarıyı izlediği sırada tuhaf bir olay yaşadığını şaşkınlık içinde anlattı.

Sözlerine "Size çok komik bir şey anlatacağım" diye başlayan ünlü oyuncu, oturduğu evin önünden bisikletli kişiler de dahil olmak üzere birçok kişinin geçtiğini söyledi.

Esra Dermancıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada camın önündeki koltukta oturup dışarıyı izliyorum. Bisikletle 40 yaşlarında bir oğlan geçti. Bir süre sonra geri geldi. Cam kapalıydı. Birşey söylüyor. Burada da herkes güler yüzlü. Herkes birbirine selam veriyor. Ben de onun bir şey soracağını zannettim. Camı açtım."

ESRA DERMANCIOĞLU GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Adamın büyük bir ihtimal deli olduğunu söyleyen ünlü oyuncu "Deliler beni bulur" dedi.

"PARANOYAK OLDUĞUM İÇİN KORKTUM"

40 yaşındaki adamın cüzdanından 10'a yakın kağıt çıkardığını belirten Dermancıoğlu, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Bana ne kadar tatlısınız dedi. Ben de teşekkür ettim. O, eli titreyerk o kağıtlardan bir tanesini bana verdi ve 'Lütfen araşalım, görüşelim' dedi. Arkadaşlar, gördüğü tüm kadınlar için evde telefon numarasını hazırlamış. Bundan daha komik bir şey olamaz"

"ELLERİ FALAN TİTRİYORDU"

"Paranoyak olduğum için korktum, bence hasta o! Tavrı da komikti. Elleri falan titriyordu. Elindeki kağıdı, elimin içine yapıştırdı zorla. Evde otururken neler oluyor yahu!" diyen Esra Dermancıoğlu'nun tavrı izleyenleri gülümsetti.

ESRA DERMANCIOĞLU'NDAN GÜLÜMSETEN SÖZLER

Bir daha gelmesinden çekindiği için perdeyi çektiğini ifade eden ünlü oyuncu kahkaha attı.

Esra Dermancıoğlu "Ben çok mütevazi ve çok utangaç bir kızım" diyerek takipçilerini kahkahaya boğdu.

