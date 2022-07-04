MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Dermancıoğlu neye uğradığını şaşırdı: "Deliler hep beni bulur!"

Esra Dermancıoğlu neye uğradığını şaşırdı: "Deliler hep beni bulur!"

04.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Dermancıoğlu, Fransa'da yaptığı tatilden paylaşım yapmayı sürdürüyor. Avrupa Yakası, Fatmagül'ün Suçu Ne, Bir Zamanlar Çukurova gibi pek çok dizide rol alan ve son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide rolü ile izleyenlerden tam not alan Esra Dermancıoğlu, Fransa'da kaldığı evin camında neye uğradığını şaşırdı. Ünlü oyuncu "Deliler hep beni bulur!" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Esra Dermancıoğlu neye uğradığını şaşırdı: "Deliler hep beni bulur!"

Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabının story kısmında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir süredir Fransa'da olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kaldığı evin penceresinden dışarıyı izlediği sırada tuhaf bir olay yaşadığını şaşkınlık içinde anlattı.

JJ3

Sözlerine "Size çok komik bir şey anlatacağım" diye başlayan ünlü oyuncu, oturduğu evin önünden bisikletli kişiler de dahil olmak üzere birçok kişinin geçtiğini söyledi.

esra22

Esra Dermancıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada camın önündeki koltukta oturup dışarıyı izliyorum. Bisikletle 40 yaşlarında bir oğlan geçti. Bir süre sonra geri geldi. Cam kapalıydı. Birşey söylüyor. Burada da herkes güler yüzlü. Herkes birbirine selam veriyor. Ben de onun bir şey soracağını zannettim. Camı açtım."

ESRA1

ESRA DERMANCIOĞLU GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Adamın büyük bir ihtimal deli olduğunu söyleyen ünlü oyuncu "Deliler beni bulur" dedi.

JJ2

"PARANOYAK OLDUĞUM İÇİN KORKTUM"

40 yaşındaki adamın cüzdanından 10'a yakın kağıt çıkardığını belirten Dermancıoğlu, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Bana ne kadar tatlısınız dedi. Ben de teşekkür ettim. O, eli titreyerk o kağıtlardan bir tanesini bana verdi ve 'Lütfen araşalım, görüşelim' dedi. Arkadaşlar, gördüğü tüm kadınlar için evde telefon numarasını hazırlamış. Bundan daha komik bir şey olamaz"

JJ1

"ELLERİ FALAN TİTRİYORDU"

"Paranoyak olduğum için korktum, bence hasta o! Tavrı da komikti. Elleri falan titriyordu. Elindeki kağıdı, elimin içine yapıştırdı zorla. Evde otururken neler oluyor yahu!" diyen Esra Dermancıoğlu'nun tavrı izleyenleri gülümsetti.

ESRA DERMANCIOĞLU'NDAN GÜLÜMSETEN SÖZLER

Bir daha gelmesinden çekindiği için perdeyi çektiğini ifade eden ünlü oyuncu kahkaha attı.

ESRA2

Esra Dermancıoğlu "Ben çok mütevazi ve çok utangaç bir kızım" diyerek takipçilerini kahkahaya boğdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekolteli göbeği açık paylaşımı olay oldu! "Güzelliğin zekatını veriyor musun?"Göğüs dekolteli göbeği açık paylaşımı olay oldu! "Güzelliğin zekatını veriyor musun?"
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 16 oldu! Son hali tıpkı babasıMehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 16 oldu! Son hali tıpkı babası
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kız kardeşimle kocam..."Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kız kardeşimle kocam..."
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Esra Dermancıoğlu fatmagül’ün suçu ne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!

Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdi

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdi

5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti!

5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti!

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.