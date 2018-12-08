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Esra Dermancıoğlu'ndan 50. yaşa satırlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.12.2018 10:19 | Son Güncelleme

Oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı satırlarla 50. yaşını kutladı.

Esra Dermancıoğlu'ndan 50. yaşa satırlar

Geniş bir kitle tarafından Fatmagül’ün Suçu Ne dizisiyle tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu geride bıraktığımız gün yakın dostlarıyla yeni yaşını kutladı.

Yakın arkadaşı Beren Saat’in de sosyal medya hesabından doğum gününü kutlamayı ihmal etmediği Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yeni yaşıyla ilgili şu satırları paylaştı:

“İnsanın, bebeğin, çocuğun, ergenin, orta yaşlının, yaşlının, kötülerin, vefasızların, iyilerin saymakla bitmeyen tür tür ruhların hayattaki tek ama salt ihtiyacı, isteği sevilmek ve sevmek bu… Bu kadar! İstisnasız bu, valla bak biliyorum eminim yani… Sonra sordum kendime sen yeterli sevdin, aşık oldun, sevildin mi? Aşık olundun mu? Yeterli mi? Ben çok sevdim, sevmeye sevilmelere doyamadım doymayacağım o zaman varım, dedim kendi kendime. Ne güzel yaşamışım ne güzel hissetmişim hissettirmişim ne güzel bir 50 yıl geçmiş. Yüzümdeki o piç gülümseme hayatımdan hiç eksik olmasın, siniz de… İyi ki doğduk da tanıştık. Bugün herkes benim için bir tabak makarna yesin, ben yiyeceğim ve yedireceğim bu akşam çünkü…

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