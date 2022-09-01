MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

01.09.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol ve eşi Ali Özbir'in sosyal medya paylaşımları sık sık gündeme geliyor. Esra Erol son olarak eşiyle yeni bir karesini paylaştı ve paylaşıma da 'Bana öyle bakma' notunu düştü. Esprili yanıtlarıyla dikkat çeken Ali Özbir yine kendisini tutamadı.

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Ekranlara dönen Esra Erol sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaz tatilinden sık sık paylaşım yapan Erol kocasıyla da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Eşi Ali Özbir ve oğulları İdris Ali ile Ömer Erol'la birlikte tatilden dönen Esra Erol paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi Ali Özbir ile verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

2

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen çiftten Esra Erol paylaşıma ise "Bana öyle bakma" notunu düştü. Karısının pozlarına verdiği yanıtlarla dikkat çeken Özbir ise bu yoruma "Nasıl bakayım çok güzelsin" yanıtını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin fit vücuduyla adeta şov yaptı!Miss Turkey güzeli Şevval Şahin fit vücuduyla adeta şov yaptı!
Akılalmaz soru şaşkına çevirdi! "Baldızımla ilişkim oldu! Sonra ablasıyla... Şimdi de..."Akılalmaz soru şaşkına çevirdi! "Baldızımla ilişkim oldu! Sonra ablasıyla... Şimdi de..."
3 sunucunun sözleri şoke etti! Avukatı "Saldırıya uğrama ihtimali yüksektir" diyerek harekete geçti3 sunucunun sözleri şoke etti! Avukatı "Saldırıya uğrama ihtimali yüksektir" diyerek harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Ali Özbir Esra Erol sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

Metroda mide bulandıran görüntü! Herkesin içinde jileti çıkarıp...

"Maxi Gomez Trabzonspor'da!" İşte geliş tarihi...

"Maxi Gomez Trabzonspor'da!" İşte geliş tarihi...

İlginizi Çekebilir

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.