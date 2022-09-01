Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Ekranlara dönen Esra Erol sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaz tatilinden sık sık paylaşım yapan Erol kocasıyla da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Eşi Ali Özbir ve oğulları İdris Ali ile Ömer Erol'la birlikte tatilden dönen Esra Erol paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi Ali Özbir ile verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen çiftten Esra Erol paylaşıma ise "Bana öyle bakma" notunu düştü. Karısının pozlarına verdiği yanıtlarla dikkat çeken Özbir ise bu yoruma "Nasıl bakayım çok güzelsin" yanıtını verdi.



