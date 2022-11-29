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  4. Esra Erol bugünkü BÖLÜM İZLE tek parça! Esra Erol 29 Kasım 2022 son bölüm kesintisiz izleme linki ile iyi seyirler

Esra Erol bugünkü BÖLÜM İZLE tek parça! Esra Erol 29 Kasım 2022 son bölüm kesintisiz izleme linki ile iyi seyirler

29.11.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da yeni bölümüyle ekrana geliyor. Esra Erol bugünkü bölüm izleme linkine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Esra Erol bugünkü BÖLÜM İZLE tek parça! Esra Erol 29 Kasım 2022 son bölüm kesintisiz izleme linki ile iyi seyirler

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Reyting rekorları kıran programlarından biri olan Esra Erol'da da dün yine ilginç olaylar yaşandı. Halis Ağca, ünlü sunucudan yardım istedi. Esra Erol'a katılan Halis Ağca, sosyal medyadan tanıştığı Yaren Nur Toy'a 450 bin TL kaptırdığını açıkladı...

ESRA EROL BUGÜNKÜ BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

ATV'nin büyük bir ilgi ile takip edilen programı Esra Erol, her hafta farklı konu ve konuklar ağırlıyor. Bu hafta programda evli ve 10 çocuk babası Halis Ağca'nın konusu gündeme geldi.

10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL'sini kaptırdı! Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı. Halis Ağa, Yaren Nur Toy'a 450 bin TL kaptırdığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi.

6-7 senedir sosyal medya kullandığını dile getiren Halis Bey, 'Ben evliyim, 10 tane çocuğum var. Yaren bana ilk yazdığında eşime 'ne yapalım?' diye sordum. Eşim de 'bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış' dedi.

esra erol halis ağa

Ayrıca Halis Amca, "Onun bana yolladığı fotoğrafları gören, iyilik seven herkes yardım eder" demişti.

Kendisine "Bana sahip çık, ne olur" dediğini aktaran Halis Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Bir gün Facebook'ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk "Ne demek istiyorsun" dedi sonra teşekkür etti.

Sonra "İlk adımı bir erkeğin artmasını isterim" deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. "Benim babam ve annem Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim" deyip benden para istedi. Bin TL gönderdim"

Halis Amca, Yaren Nur ile duygusal bir ilişkisi olmadığını eşinin kendisini oğluna gelin olarak almayı düşündüğünü de dile getirdi.

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