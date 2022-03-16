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Esra Erol'da evlenen Ceyda Kırıcı bebeğini kucağına aldı

16.03.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Esra Erol'la İzdivaç' programında evlenmek isteyen gelin adayı Ceyda Kırıcı Mustafa Tuncay ile evlenmişti. Programda tanışıp evlenen ikili bebeklerini kucaklarına aldı. İşte Ceyda Kırıcı'nın son hali ve bebeğiyle pozları...

Esra Erol'da evlenen Ceyda Kırıcı bebeğini kucağına aldı

Esra Erol'da kendisine eş arayan gelin adayı Ceyda Kırıcı uzun süre aradığı aşkı bulamamıştı. Esra Erol'da bulunduğu dönemde bir ayrı bir barışık olarak ilişkileri sürekli programda gündeme gelen Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay daha sonra ise evlenmişti.

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Ceyda Kırıcı, paylaştığı fotoğrafın altına "Bu kadar zorluklara rağmen şu an bir aradaysak demek ki biz birbirimizi çok seviyormuşuz. Aynı yastıkta yaşlanmaya ömrümüzün sonuna kadar söz verdik" diyerek evlilik haberini duyurmuştu.
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İkili şimdi ise bebeklerini kucaklarına aldı. Ceyda Kırıcı ile Mustafa Tuncay çiftinin erkek bebekleri oldu.

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Ünlü çifte "Sağlıklı olsun", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

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