Esra Erol'da evlenen Ceyda Kırıcı bebeğini kucağına aldı

Esra Erol'da kendisine eş arayan gelin adayı Ceyda Kırıcı uzun süre aradığı aşkı bulamamıştı. Esra Erol'da bulunduğu dönemde bir ayrı bir barışık olarak ilişkileri sürekli programda gündeme gelen Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay daha sonra ise evlenmişti.

Ceyda Kırıcı, paylaştığı fotoğrafın altına "Bu kadar zorluklara rağmen şu an bir aradaysak demek ki biz birbirimizi çok seviyormuşuz. Aynı yastıkta yaşlanmaya ömrümüzün sonuna kadar söz verdik" diyerek evlilik haberini duyurmuştu.



İkili şimdi ise bebeklerini kucaklarına aldı. Ceyda Kırıcı ile Mustafa Tuncay çiftinin erkek bebekleri oldu.

Ünlü çifte "Sağlıklı olsun", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

