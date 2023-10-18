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Esra Erol'da görülmemiş olay... Evliyken, sevgilisiyle üçüz bebek için transfer yaptırdı! Anlattıkları şoke etti

18.10.2023 14:38 | Son Güncelleme:
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Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programı işlediği konular ve konukları ile gündemden düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa İpek Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. Evlenecek üzere olduğu sevgilisinin evli ve çocuklu olduğunu öğrenen İpek Hanım, Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayında anlattıkları ise herkesi şoke etti.

Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol'da her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Programa bu defa İpek Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. 15 aylık bir bebeği olduğunu söyleyen İpek Hanım sevgilisi Ömer Bey tarafından hem aldatıldığını hem de dolandırıldığını açıklayarak Esra Erol'a başvurdu.

Sevgilisi Ömer Bey'in, evli ve çocuklu olduğu çok sonradan öğrendiği söyleyen İpek Hanım, Ömer Bey'in sürekli kendisini kandırdığını bir şekilde ikna ettiğini ve boşanacağını söyleyerek oyaladığını dile getirdi.

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Sürekli evleneceklerine ikna edildiğini söyleyen İpek Hanım düğün provası bile yaptıklarını gelinlik ve damatlık giyerek fotoğraf çekimi yaptıklarını ifade etti ve o görüntüler canlı yayına yansıtıldı.

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Tüm iddiaların ardından Ömer Bey canlı yayına bağlandı ve 'Tehdit ettiği zaman yanına gittim. En başta hata yaptım ama daha sonra tehdit ettiği için yaptım her şeyi. İpek'ten olan çocuğumdan DNA testi istedim' dedi.

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Stüdyoda yaşanan gerginliğin ardından İpek Hanım'ın anlattıkları herkesi hayrete düşürdü. İpek Hanım; 'Benden üçüz bebek istediğini söyledi. Kıbrıs'a gittim ve tüp bebek tedavisi için transfer yaptırdık. Hatta bu işlemi iki kere yaptırdık. Eşiyle boşanmak için üçüz bebek istediğini söyledi bende kabul ettim' dedi.

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İpek Hanım'ın açıklamalarının ardından Ömer Aksin'in eşi Şeyma Hanım'da canlı yayına bağlandı ve 'Balayındayken aldatıldığımı öğrendim. İpek'e kocamın peşini bırak diye yalvardım' dedi.

Ünlü sunucu Esra Erol ise anlatılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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