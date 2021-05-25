Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine sıra dışı bir konu işlenmeye başlandı. Canlı yayına katılan bir kadın, eşi ve öz kardeşinin karısı tarafından mağdur edildiğini anlatarak "Kadınların sesi olmayız" diyerek isyan etti.

"EŞİM BENİ KARDEŞİMİN KARISIYLA ALDATIYOR"

Programa katılan Mualla Hanım, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kadının sesi olmalıyız dediniz, bende o yüzden buradayım. Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor. Bunları ben tek tek kanıtladım. Sizin ekibinize de yolladım her fotoğrafı. Birlikte yaşıyorlar şuan da. El ele kol kola geziyorlar Esra Hanım. Böyle bir rezillik olabilir mi?"

"SABAHLARA KADAR TELEFONLA KONUŞUYORLARDI"

"Kardeşimin de benim de çocuklarımız var. El ele geziyorlar. Ben hep şüpheleniyordum. Sabahlara kadar telefonla konuşuyordu bir de utanmadan beni suçluyordu. 'Eşya aldırdın bana, borç yaptırdın' dedi bana"



"EŞİMİ TELEFONUNA HAYATIMIN ANLAMI DİYE KAYDETMİŞ"

Kardeşinin eşinin göğsünden bir telefon düştüğünü anlatan Mualla Hanım, sözlerine şöyle devam etti: "Telefonda sadece bir isim kayıtlı. 'Hayatımın Anlamı' diye kaydetmiş. O da benim eşimin numarası. Böyle rezillik olabilir mi? Bir de kardeşimle bir araya geldik sorduk 'Bu telefon ne Pınar' diye. Beni suçladı. Güya ben koymuşum kadının göğsüne telefonu, her şey benim oyunummuş."