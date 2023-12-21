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  4. Esra Erol'da ihanet dolu 'yasak aşk' hikayesi! 9 aylık hamile kadın 'Eşim ne yüzle oraya çıkıyor?' dedi, bebeğinin babası bakın kim çıktı

Esra Erol'da ihanet dolu 'yasak aşk' hikayesi! 9 aylık hamile kadın 'Eşim ne yüzle oraya çıkıyor?' dedi, bebeğinin babası bakın kim çıktı

21.12.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Esra Erol programda dikkat çeken bir konuyu ele aldı. 9 aylık hamile karısı Seda Hanım'ı arayan Murat Bey'in ihanet dolu hikayesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Canlı yayına telefonla bağlanan Seda Hanım'ın "Çocuğumun babası kocam değil!" sözleri hem stüdyodaki seyircileri hem de Esra Erol'u şaşırttı.

Esra Erol canlı yayında çarpıcı bir yasak aşk konusunu ele aldı. Ünlü sunucu, Murat Çalıcı'yı stüdyoya davet etti. Esra Erol "Eşinin doğumuna günler var. Ha doğurdu, ha doğuracak. Fakat 23 Kasım tarihinden beri eşi kayıp. Şimdi bu durumu aklınız alıyor mu? Belki bu akşam telefon çalacak. 'Karınız doğum yaptı' diyecekler. Ama eşinin kaybolmasının nedeni ve sebebi nedir? Şimdi hep beraber öğreneceğiz." diyerek Murat Bey'e söz verdi.

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MEĞER DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇMIŞ!

Antalya, Alanya'dan programa gelen 25 yaşındaki Murat Bey, eşinin telefonu sürekli kendisinden sakladığını belirtti. Eşi Seda Hanım'a 'bebeğim' yazılı bir mesaj geldiğini söyleyen Murat Bey, bunu görünce eşinin kaçtığını söyledi. Daha önce de eşinin 15 gün kadar kaybolduğunu belirten Murat Bey son olaya ilişkin bir gün eve geldiğinde ne valiz ne de başka eşya göremediğini söyledi.

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KAMERADAKİ O DETAY GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

"Hemen üst katta kamera vardı. Oraya çıktım.Bizim orada mahalle var, Dutluk diye. Eşim 2 sefer oraya gidip geliyor. Gri renkte bir araç var. Daha önce görmemiştim. Ama Yıldıray Dalkıran diye birinden şüpheleniyorum. Konaklı'da eşimin kuzeni var. O bana yardım ediyordu. Onu arabaya binerken görmüş."

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Eşinin bir gün "Sen Esra Erol'a çıkıyor musun?" dediğini belirten Murat Bey şu açıklamayı yaptı:

"Çocuğu sürekli göstermeyeceğim diye beni tehdit ediyor. 'Başkasının üstüne yaptırıcam!' diyor kışkırtmak için. 'Bu çocuk kimden gülüm?' diye sordum ben. 'Senden değil!' diyor. Mesajları duruyor. Ben hiç tepki vermedim. Böyle bir olumsuzluk kafamdan geçmiyor. Ama DNA testini istiyorum."

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ EŞ CANLI YAYINDA!

Murat Bey'in 9 aylık hamile karısı Seda Hanım iddialar üzerine canlı yayına bağlandı:

"Ben kayıp değilim. O fotoğrafımın canlı yayından kaldırılmasını istiyorum. Alanya'dayım, ailem nerede olduğumu biliyor. Yıldıray Dalkıran'ın yanındayım ve ailem biliyor."

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ESRA EROL DAHİL HERKESİ ŞAŞIRTAN YANIT!

Esra Erol'un "Yıldıray Dalkıran sizin neyiniz oluyor?' sorusuna Seda Hanım'ın verdiği yanıt izleyenleri şoke etti. Seda Hanım "Eşim oluyor. Çocuğumun babası." dedi. Bu açıklama sonrası stüdyoda sesler yükseldi.

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"KARNIMDAKİ BEBEĞİN BİYOLOJİK BABASI..."

Seda Hanım, karnındaki bebeğin biyolojik babasının Yıldıray Demirkıran olduğunu vurguladı. Genç kadın, Esra Erol'un 'Murat Bey sizin neyiniz oluyor?' sorusuna ise 'Hiçbir şeyim!' yanıtını verdi.

"SİZ 2 İNSANLA İLİŞKİ Mİ YAŞIYORSUNUZ?"

Ünlü sunucu bu sözlerin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Siz Mart ayında evlenmişsiniz. Daha 1 yıl bile olmamış birlikteliğiniz. Siz iki ayrı insanla ilişki mi yaşıyorsunuz?"

ESRA EROL SON NOKTAYI KOYDU!

Seda Hanım "O ne o yüzle oraya çıkıyor?" deyince olanlar oldu. Esra Erol, "Valla siz 9 aylık bu bebeği nasıl Yıldıray'dan yaptıysanız, sizin bulduğunuz yüzü o da bulup çıkmış" diyerek tepki gösterdi.

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