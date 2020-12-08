Esra Erol'da 'Karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor' dedi milyonları ekrana kilitledi!

Gaziantep’te yaşayan 46 yaşındaki 3 çocuk babası Hasan Güneş “ 26 yıllık eşim Fatma Güneş’in ağır derecede bir temizlik takıntısı var.

'HİÇBİR YERE DOKUNMADAN DOĞRU BANYOYA'

Her gece saat 12’den sabah 7 ye kadar sürekli evi temizler. Akşam eve geldiğim zaman iki elimi de havaya kaldırıp evin içinde hiçbir yere dokunmadan doğru banyoya giderdim. Hatta şampuanı alıp döküyordum, Hasan bu yetmez bir daha dök diyordu. Kaç defa ağzına kadar dolu şampuanı bitirdim. Benim temiz olduğuma inanmıyorsun” dedi bu sözleri ile milyonları ekrana kilitledi.

“Eşini her yerde arayan ama bir sonuç alamayan Hasan Güneş, “seni çok seviyorum, ölene kadar seveceğim. Sen yeter ki gel. Ben herşeye razıyım” dedi.

Esra Erol temizlik takıntısı olan Hasan Güneş’in eşi Fatma Güneş’i buldu



'ELEKTRİK SU FATURASI ÇOK GELİYOR DİYE...'

Canlı yayına katılan Fatma Güneş “bu saatten sonra eşim Hasan’ı istemiyorum. Çok üstüme geldi. Kocam elektrik, su faturası çok geliyor diye beni hasta etti.

Evet temizlik takıntım olduğunu kabul ediyorum." dedi. Sosyal medyada ise 2. Safiye vakası şeklinde yorumlar yapıldı.

