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Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da yeni sezon tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor!

03.08.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının merakla takip edilen programı Esra Erol’da’nın yeni sezonu için geri sayım başladı. Başarılı sunucu Esra Erol’un sunduğu program, 25 Haziran’da sezon finali yaparak, ekranlara bir süre ara vermişti.

Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da yeni sezon tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor!

Yeni yayın döneminde yeni sezonu ile birlikte yeniden ATV ekranlarında başlayacak olan Esra Erol’da programının yeni sezon tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor. Sosyal medyada da konuyla ilgili birçok paylaşım yapılıyor.

ESRA EROL'DA FİNAL Mİ YAPTI?

ATV'de hafta içi her gün yayınlanan televizyon programı Esra Erol'da, 25 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Ünlü sunucu Esra Erol’un Instagram’dan yaptığı paylaşımda "2020-2021 sezonu koca bir dönem boyu bizi hiç yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize çok ama çok teşekkür ederim. Allaha emanet olun." ifadelerini kullanmıştı.

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sevilen program Esra Erol’da’nın yeni sezon tarihi henüz netlik kazanmadı. Fakat geçmiş senelerde eylül ayında başlaması sebebiyle yeni sezonun yine eylülde başlayacağı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
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