Esra Erol'da şaşırtan olay! 17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı! Diş tedavisi için biriktirdiği paraları alıp...

Her bölümü büyük yankı uyandıran Esra Erol’da programında yine herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Sevilen isim Esra Erol’un sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol’da programına katılan Leyla Yanar isimli hanımefendi 17 yıllık eşi tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Yıllardır eşinin sorumsuz olduğunu ve ona ihanet ettiğini dile getiren Leyla Yanar, 'Artık canıma yetti. Dayanamıyorum artık' diyerek isyanını dile getirdi.

Leyla Yanar başından geçenleri, 'Eşim dişimi yaptırmak istediğini söyledi ve beni kandırdı. Dişçiye gittik ve dişlerimin hepsini söktürdük. Bir süre dişçiye para vermedi. Kavga ettik ve evi terk etti. O esnada eşimin beni 70 yaşında bir kadınla aldattığını öğrendim. Diş tedavimi parasını başka kadınlarla harcadı' diyerek anlattı.

Eşinin daha önce kızı ve kendisine şiddet uyguladığı için cezaevine girdiğini de söyleyen Leyla Yanar ağlayarak Esra Erol'dan yardım istedi. Leyla Hanım'ın eşi Bayram Yanar ise canlı yayına bağlanarak tüm iddiaları yalandı.

Bayram Yanar, 'Öyle bir şey yok. Ben onun diş parasını yatırdım. İlk tasidini de ödedim 85 milyar. Geri kalınını da her hafta eline götürüp veriyorum' dedi. Leyla Yanar ise eşinin açıklamaların ardından canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi.



