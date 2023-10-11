MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'da şaşırtan olay! 17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı! Diş tedavisi için biriktirdiği paraları alıp...

Esra Erol'da şaşırtan olay! 17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı! Diş tedavisi için biriktirdiği paraları alıp...

11.10.2023 09:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol’un sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol’da programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Sevilen televizyon programında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Leyla Yanar isimli bir hanımefendi eşinin diş tedavisi için biriktirdiği paraları başka kadınlara yedirdiğini iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

Her bölümü büyük yankı uyandıran Esra Erol’da programında yine herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Sevilen isim Esra Erol’un sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol’da programına katılan Leyla Yanar isimli hanımefendi 17 yıllık eşi tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Yıllardır eşinin sorumsuz olduğunu ve ona ihanet ettiğini dile getiren Leyla Yanar, 'Artık canıma yetti. Dayanamıyorum artık' diyerek isyanını dile getirdi.

esra erol 1

Leyla Yanar başından geçenleri, 'Eşim dişimi yaptırmak istediğini söyledi ve beni kandırdı. Dişçiye gittik ve dişlerimin hepsini söktürdük. Bir süre dişçiye para vermedi. Kavga ettik ve evi terk etti. O esnada eşimin beni 70 yaşında bir kadınla aldattığını öğrendim. Diş tedavimi parasını başka kadınlarla harcadı' diyerek anlattı.

esra erol 2

Eşinin daha önce kızı ve kendisine şiddet uyguladığı için cezaevine girdiğini de söyleyen Leyla Yanar ağlayarak Esra Erol'dan yardım istedi. Leyla Hanım'ın eşi Bayram Yanar ise canlı yayına bağlanarak tüm iddiaları yalandı.

esra erol 3

Bayram Yanar, 'Öyle bir şey yok. Ben onun diş parasını yatırdım. İlk tasidini de ödedim 85 milyar. Geri kalınını da her hafta eline götürüp veriyorum' dedi. Leyla Yanar ise eşinin açıklamaların ardından canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çömelerek poz verdi! İddialı pozları olay... Çömelerek poz verdi! İddialı pozları olay...
Sözleri olay oldu! Somer Şef'in çıkışı dikkat çekti! "Yemeğin iptal"Sözleri olay oldu! Somer Şef'in çıkışı dikkat çekti! "Yemeğin iptal"
Tarzı dikkat çekti! Zehra Güneş’le pozları büyülediTarzı dikkat çekti! Zehra Güneş’le pozları büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.