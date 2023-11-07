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Esra Erol'da şoke eden olay! 'Eşimin ailesi yuvamı dağıttı' dedi, kayınpederinin istediği parayı açıkladı! '500 bin lira verirsem...'

07.11.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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Esra Erol "Yaklaşık 2 ay önce eşimin ailesi yuvamı dağıttı" iddiasıyla programına başvuran Fatih Bey'i ağırladı. 5 yıllık bir evliliğin çıkmaza girdiğinden bahseden Esra Erol ortada çocuk da olduğunu sözlerine ekledi. Fatih Bey'in yaptığı "Kayınpederim '500 bin lira verirsen karını veririm' dedi!" açıklaması Esra Erol'da izleyicilerini şaşırttı.

Esra Erol'da programına başvurarak ünlü sunucudan yardım isteyen Fatih Bey, "Çaresiz kaldık. Her şeyi yaptım. Hiçbir çözüm bulamadım. En yakın akrabalarımı devreye soktum. Kayınpederim insanları kovmaktan beter etti. Ne yaptıysam hiçbir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

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ESRA EROL'U ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA: "BAŞLIK PARASI BİLE ALDILAR!"

Kadriye Destireci ile okul döneminde aşk yaşamaya başladığını belirten Fatih Bey, 2018'de evlendiklerini belirtti. Her şeyin güzel gittiğini ifade edip örnek bir aile olduklarını vurgulayan Fatih Bey, "2 sene düğün borcu ödemek için kasaba inemedim. Eşimin babası başlık parası bile aldı." ifadelerini kullandı.

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"O zamanın parasıyla 5 bin TL başlık parası istendi. Biz hepsini karşıladık. Yeter ki mutlu olalım dedik. Çok güzel bir yaşantımız vardı. 4 yaşında çocuğumuz var. Hayvancılık yapıyorum." diyen Fatih Bey, eşinin de kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

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Eşinin akrabalarının kendisinden 500 bin TL civarında para istediğini söyleyen Fatih Bey, evliliklerinde ilk krize bunun yol açtığını belirtti:

"Bana '500 bin TL vermezsen kızımızı verdiğimiz gibi, almasını da biliriz. En sonunda da senin o yuvanı başına yıkarız.' dediler. Ben onları umursamadım. 'Acaba benimle dalga mı geçiyorlar?' diye düşündüm.

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"BUNLAR AİLE YIKICI!"

Kayınpederi Sezayi Cebcioğlu ile Ahmet ve Fatih Cebcioğlu'nun fotoğraflarını işaret eden Fatih Bey, "Bunlar aile yıkıcı!" dedi.

Esra Erol para istemelerinin gerekçesini sordu. Fatih Bey açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bunlar 'Kepçeyi satacaksın, hayvanları satacaksın, traktörü satacaksın.' diyor. Ben her şeyi satacakmışım. Affedersiniz özel sektörde eşek gibi, hamal gibi çalışacakmışım. Benden bunu istediler."

Fatih Bey 500 bin TL'nin borç olarak istenmediğini vurguladı:

"Bundan 2 ay evvel onlar bize misafir geldiler. Faruk 'Ben sana kardeşimi çalıştırma demedim mi?' diyerek bıçak çekti. 'Çalıştıramazsın!' diyor. Eşim ağlamaya başladı. O para meselesini bilmiyor. Kıyamet koptu. Babam içeri girerek olaya müdahil oldu. Benim çocuğum ağlıyor. Bunlar 1 saat sonra karakola gidiyorlar. Sanki ben bıçak çekmişim gibi şikayetçi oluyorlar. Planları kızı benden almak. Sonra biz eşimle anlaştık. Babası girdi içeri "Seni evlatlıktan redderim ya onu seçeceksin, ya bizi seçeceksin.' dedi. Ailesi devamlı baskı yapıyor."

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"BİR ÇETE KURDULAR, MERKEZİNE DE DAMATLARINI ALDILAR!"

Adeta bir çete kurduklarını ve çetenin merkezine de kendisini aldıklarını belirten Fatih Bey hedef tahtası olduğunu vurguladı.

Fatih Bey'in eşi Kadriye Hanım açıklamalar üzerine ağlayarak canlı yayına bağlandı:

"Sinirlerim gerildi. Eşimin orada konuşması ve kendini haklı çıkarmaya çalışması beni üzdü. Bizi bu noktaya getiren kendisi oldu. O, bıçağı çeken eşimdi benim. Kendi aileme iftira atıyor. Ben nasıl devam ettirebilirim bu birlikteliği? Eşim ile aramda sıkıntı vardı. Aileme söylemedim. Kendi aramızda geçiniyorduk. Eşim bana değer vermiyordu. 'Hayvanlara bakıyorduk, beraber yapıyorduk' diyor ya, hayır sadece ben yapıyordum. Ben bundan sonra seninle muhattap olmak istemiyorum. Aşağı yukarı 3 senedir hayvanlarla kendim uğraşıyorum. Kendi ailesinin de sıkıntıları var. Çocuğum da var bir yandan."

500 BİN TL İDDİALARINI YALANLADI!

Kadriye Hanım'ın evliliği süresince eşi ve ailesiyle yaşadığı ortaya çıktı. Fatih Bey, "Gelsin, benim yuvam yıkılmasın. Ona daire alacağım" ifadesini kullandı.

Kadriye Hanım ise ailesine sırt çeviremeyeceğini vurgulayıp 500 bin TL iddialarını yalanladı.

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