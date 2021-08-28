Esra Erol'dan Bergüzar Korel paylaşımı! "Minik ordunla yeni yaşın çok güzel olacak"

Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatilde verdiği pozları bir araya getirerek Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayarak Bergüzar Korel'in yeni yaşını kutladı.

"MİNİK ORDUNLA YENİ YAŞIN ÇOK GÜZEL OLACAK"

Video kısa sürede gündem olurken ikilinin tatil pozları dikkat çekti. Erol, arka planına 'Ben Böyleyim' şarkısını eklediği paylaşımına "Bergüzar'ım, iyi ki doğdun. Minik ordunla yeni yaşın çok güzel olacak. Kalbinden geçirdiğin her şey, dilediğin gibi olsun. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.



