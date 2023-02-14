Esra Erol depremde kaybolanlar için harekete geçti! “Çocuklara sahip çıkın”

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya ve birçok ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. Esra Erol sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depremde yakınlarını kaybedenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

Esra Erol’da programının sunucusu ünlü isim paylaşımında, “Kayıplarımız için önemli duyuru! Kayıp yakınlarınızın bulunması için 24 saat telefon başındayız, bizi arayın!" dedi.



Ünlü sunucunun paylaşımına takipçileri, “Esra Hanım çocuklara sahip çıkın ne olur”, “İyi ki varsınız”, “Lütfen kayıp çocuklar için yardıma devam edin”, “O bebeklerin anneye ve bakıma ihtiyacı var” yorumlarında bulundular.



