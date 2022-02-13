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Esra Erol genç kızı azarladığı için tepki çekmişti! "Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi..."

13.02.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol genç bir kızı azarlamasıyla gündem olmuş ve büyük eleştiri almıştı. Bu konuda konuşan Esra Erol açıklamasında "Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum" dedi. Esra Erol sosyal medyada gelen yorumlarla ilgili de "Sosyal medyayı programımda mayınlı araziye benzetiyorum" yorumunda bulundu.

Esra Erol genç kızı azarladığı için tepki çekmişti! "Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi..."

Esra Erol’un ekran önüne çıkmak istemeyen Elif Yıldırım'ı azarlayıp bağırmasıyla sosyal medyada tepki çekmişti. 40 yaşındaki evli adama kaçan 18 yaşındaki Elif'e bağıran Esra Erol'un tavrına gelen tepkiler büyük yankı uyandırmıştı. Bu konuda açıklama yapan Esra Erol "Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum" dedi.

Sabah'tan Merve Yurtyapan'a konuşan Esra Erol aldığı tepkilerle ilgili şunları söyledi:

"Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı. Evli bir adamın ikinci eşi olmak için evinden kaçan 18 yaşındaki bir kız çocuğuna ve onun ötesinde herkese 'Kız çocuklarınızı birini bulup evlenmek için değil eğitim görüp kendi ayakları üzerinde durmaları için yetiştirin' dedim, demeye de devam ediyorum. Ama maalesef sosyal medya körün fili tuttuğu yerden tarif etmesine benzeyen bir yer. Konunun başını sonunu bilmeden, çoğu zaman konuyu bile izlemeden yorum yapan bir güruh var orada.

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Bence sosyal medyanın insanlığa yaptığı en büyük kötülük, konuyu bağlamından koparması. Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi, yayın öncesi "Yüzümü göstermeyin" gibi bir talepte bulunmadı. Kameralar önünde ve ailesini görmek istememesinden kaynaklı tavırla yüzümü göstermeyin dediği anda önlemimizi aldık. Siz kendinizi o kızın anne ve babasının yerine koyun. Beni daha iyi anlayacaksınız."

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"BİR ŞEKİLDE PATLIYOR"

Sunucu Esra Erol sosyal medyaya dair fikrini de şu sözlerle açıkladı: Sosyal medyayı programımda mayınlı araziye benzetiyorum. Orada çok dolaşırsanız, bir şekilde patlıyor. Moda tabirle metaverse gibi düşünün. İçindeyken varsın, dışındayken yoksun. Telefon ya da bilgisayar klavyesi gördüğünde cüceler dev, dilenciler kral oluyor.

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Esra Erol
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