Esra Erol ne olduğunu anlamadı! Terlik bir anda havalandı...

Canlı yayında gündeme gelen olayda, 19 yaşındaki Nilüfer Uysal'ın, sevgilisi Salih Kaya ve onun resmi nikahlı eşi Mevla Kaya ile birlikte yaşadığı ortaya çıkmıştı. Esra Erol'un programına kızı Uysal'ı bulmak için konuk olan Hayriye Uysal, kızının yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

ORTALIK KARIŞINCA OLANLAR OLDU

İlişkinin canlı yayında açığa çıkmasıyla birlikte milyonlarca kişi programı yakından takip etmeye başladı. Gergin anların yaşandığı stüdyoda, Mevla Kaya bildiklerini anlatınca ortalık yeniden karıştı.

"YİNE GELDİ O TERLİK"

Kızının yaşadığı bu duruma ve rahat tavırlarına daha fazla dayanamayan anne Hayriye Uysal, Salih Kaya ve eşi Mevla Kaya ile kızı Nilüfer Uysal'a sinirlenerek ayağındaki terliği fırlattı. Bu anlara program kapanışı sırasında şahitlik eden ünlü sunucu Esra Erol, "Yine geldi o terlik, kusura bakmayın." dedi.

