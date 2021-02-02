MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol ne olduğunu anlamadı! Terlik bir anda havalandı...

Esra Erol ne olduğunu anlamadı! Terlik bir anda havalandı...

02.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin şaşkınlıkla izlediği Esra Erol'un programında, kızının yaptıklarına dayanamayan anne, bir anda sinirlenerek ayağındaki terliği kızına fırlattı.

Canlı yayında gündeme gelen olayda, 19 yaşındaki Nilüfer Uysal'ın, sevgilisi Salih Kaya ve onun resmi nikahlı eşi Mevla Kaya ile birlikte yaşadığı ortaya çıkmıştı. Esra Erol'un programına kızı Uysal'ı bulmak için konuk olan Hayriye Uysal, kızının yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Esra Erol'da Mevla Kaya'nın kararı şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor!Esra Erol'da Mevla Kaya'nın kararı şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor!

ORTALIK KARIŞINCA OLANLAR OLDU

İlişkinin canlı yayında açığa çıkmasıyla birlikte milyonlarca kişi programı yakından takip etmeye başladı. Gergin anların yaşandığı stüdyoda, Mevla Kaya bildiklerini anlatınca ortalık yeniden karıştı.

canli-yayinda-sinirlendigi-kizina-terlik-firlatti-13902228_3377_m

"YİNE GELDİ O TERLİK"

Kızının yaşadığı bu duruma ve rahat tavırlarına daha fazla dayanamayan anne Hayriye Uysal, Salih Kaya ve eşi Mevla Kaya ile kızı Nilüfer Uysal'a sinirlenerek ayağındaki terliği fırlattı. Bu anlara program kapanışı sırasında şahitlik eden ünlü sunucu Esra Erol, "Yine geldi o terlik, kusura bakmayın." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Survivor'da ünlüler takımına katıldı!Survivor'da ünlüler takımına katıldı!
Çukur’un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?Çukur’un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

Valilik'ten Boğaziçi açıklaması: 159 kişi gözaltında

Valilik'ten Boğaziçi açıklaması: 159 kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Diğer Haberler

Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı? Değişimi gündemde...

Yine mi estetik? Gündem oldu

Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da ünlüler takımına katıldı!

Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik zumba yaptığı anları paylaştı

Kırmızı Oda'nın Boncuk'u dans şovuyla büyüledi

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor'da zorlu mücadeleyi kazanan belli oldu!

Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülere katılan Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Aleyna Çalışkan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor'ın yeni yarışmacısı oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.