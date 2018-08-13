MAGAZİN

Esra Erol’un eşi Ali Özbir’den takipçisine küfür!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Esra Erol'un eşi Ali Özbir yine kendini tutamadı! Özbir sosyal medya hesabından kendisi hakkında hoş olmayan bir yorumda bulunan takipçisine küfürle yanıt verdi

Esra Erol’un eşi Ali Özbir’den takipçisine küfür!

Esra Erol'un eşi Ali Özbir zaman zaman sosyal medyada kendini tutamıyor ve sert çıkışlar yapıyor. Özbir yine bir takipçisine ağır sözler söyledi.

Ali Özbir “Esra Erol senin neyine aşık oldu acaba?” yorumunu yazan takipçisine karşı sessiz kalmadı ve “Sana mı sorsaydı s.kuk” cevabını yazdı.

ali-ozbir-y2

Bu mesajlamayı görenler “s.kuk” kelimesinin anlamını birbirine sordu. Başka bir takipçi de “S.kuk ne demek, terbiyeye davet ediyorum” yazınca Özbir, “Ne demek bir bak bana DM’den yaz” şeklinde yanıt verdi.


PARTNERÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştüÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştü
Berkay sahneye çıkacağı mekanın sahibiyle birbirine girdi! Berkay sahneye çıkacağı mekanın sahibiyle birbirine girdi!
Yaşamayanlar oyuncusu Elçin Sangu'nun Vampir Mia beyazlığıYaşamayanlar oyuncusu Elçin Sangu'nun Vampir Mia beyazlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol esra erolun eşi ali özbir

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bugün takipçiye yarın eşine dostuna... çok yazık
Diğer Haberler
Berkay sahneye çıkacağı mekanın sahibiyle birbirine girdi!

Berkay sahneye çıkacağı mekanın sahibiyle birbirine girdi!

Yaşamayanlar oyuncusu Elçin Sangu'nun Vampir Mia beyazlığı

Yaşamayanlar oyuncusu Elçin Sangu'nun Vampir Mia beyazlığı

Seren Serengil ve Yaşar İpek 75 gün sonra düğün yaptılar

Seren Serengil ve Yaşar İpek 75 gün sonra düğün yaptılar

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Sıla'nın Can Yücel paylaşımı olay oldu

Sıla'nın Can Yücel paylaşımı olay oldu

Sertap Erener'den Sezen Aksu'ya gönderme!

Sertap Erener'den Sezen Aksu'ya gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.