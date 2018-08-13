Esra Erol’un eşi Ali Özbir’den takipçisine küfür!

Esra Erol'un eşi Ali Özbir zaman zaman sosyal medyada kendini tutamıyor ve sert çıkışlar yapıyor. Özbir yine bir takipçisine ağır sözler söyledi.

Ali Özbir “Esra Erol senin neyine aşık oldu acaba?” yorumunu yazan takipçisine karşı sessiz kalmadı ve “Sana mı sorsaydı s.kuk” cevabını yazdı.

Bu mesajlamayı görenler “s.kuk” kelimesinin anlamını birbirine sordu. Başka bir takipçi de “S.kuk ne demek, terbiyeye davet ediyorum” yazınca Özbir, “Ne demek bir bak bana DM’den yaz” şeklinde yanıt verdi.



