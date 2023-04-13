MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'un kocası Ali Özbir deprem paylaşımına gelen çirkin yorumu görünce çıldırdı

Esra Erol'un kocası Ali Özbir deprem paylaşımına gelen çirkin yorumu görünce çıldırdı

13.04.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Esra Erol'da adlı programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un kocası Ali Özbir sosyal medyada gündeme geldi. Ali Özbir deprem paylaşımı altına 'sütyen' yorumu yapan bir hesabı görünce çileden çıktı.

Esra Erol'un kocası Ali Özbir deprem paylaşımına gelen çirkin yorumu görünce çıldırdı

Sunucu Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündem olan çiftten Özbir de karısı gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medyada zaman zaman kötü yorumlara da tepki gösteren Esra Erol'un eşi bir sayfada deprem paylaşımı altına yapılan spam hesabı görünce çıldırdı.

8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti... 8 ay sürdü! Karar verdi, bekar evine gitti...

ALİ ÖZBİR ÇOK SİNİRLENDİ

'Sütyen' yorumu yapan hesabı gören Ali Özbir kendini tutamadı. Esra Erol'un eşi o paylaşıma "Allah belanı versin pislik utanmıyorsun bir de bu sayfaya yazmaya" diyerek sert çıktı.

Ekran Alıntısı

Ali Özbir'in bu paylaşımı "Ağzına sağlık" yorumları alarak sosyal medyada gündem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bekar evinden dönmedi! 'Anlaşmalı boşanma'Bekar evinden dönmedi! 'Anlaşmalı boşanma'
'Gelin maaşı' sosyal medyanın dilinde!'Gelin maaşı' sosyal medyanın dilinde!
Sütyensiz pozuyla nefes kesti! “Dünyanın en güzel kadını”Sütyensiz pozuyla nefes kesti! “Dünyanın en güzel kadını”
Anahtar Kelimeler:
Ali Özbir Esra Erol sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Kılıçdaroğlu'nun talebini açıkladı: Bakanımla gezmek istemedi, o isimle gezerse olurmuş

Kılıçdaroğlu'nun talebini açıkladı: Bakanımla gezmek istemedi, o isimle gezerse olurmuş

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Genç hemşirenin korkunç ölümü! Boğazı kesik halde bulundu

Genç hemşirenin korkunç ölümü! Boğazı kesik halde bulundu

Bu pozisyonda bir ilk yaşandı! Gedson Fernandes...

Bu pozisyonda bir ilk yaşandı! Gedson Fernandes...

İlginizi Çekebilir

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.