Esra Erol'un kocası Ali Özbir deprem paylaşımına gelen çirkin yorumu görünce çıldırdı

Sunucu Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündem olan çiftten Özbir de karısı gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medyada zaman zaman kötü yorumlara da tepki gösteren Esra Erol'un eşi bir sayfada deprem paylaşımı altına yapılan spam hesabı görünce çıldırdı.

ALİ ÖZBİR ÇOK SİNİRLENDİ

'Sütyen' yorumu yapan hesabı gören Ali Özbir kendini tutamadı. Esra Erol'un eşi o paylaşıma "Allah belanı versin pislik utanmıyorsun bir de bu sayfaya yazmaya" diyerek sert çıktı.

Ali Özbir'in bu paylaşımı "Ağzına sağlık" yorumları alarak sosyal medyada gündem oldu.



