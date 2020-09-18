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Esra Erol'un programında evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı öne sürülen şahsın hikayesi şaşkınlık oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını tuzağına düşürdüğü iddia edilen Z.G’nin servetine servet kattığı belirtilirken, Z.G’nin kendisini kadınlara NATO subayı ve makine mühendisi olarak tanıttığı açıklandı.

Esra Erol'un programında evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı öne sürülen şahsın hikayesi şaşkınlık oluşturdu

Esra Erol'da programında izleyenleri şoke eden bir olay anlatıldı. İddiaya göre, F. Ç. (69) internette bir evlilik sitesinde tanıştığı ve kendisinden 14 yaş küçük olan Z. G.(55) tarafından evlilik vaadiyle kandırıldı.

2 MİLYON TL DOLANDIRDI!

Stüdyoda bulunan F. Ç. çeşitli yalanlarla 2 milyon TL dolandırıldığını açıkladı. F. Ç., bir evlilik sitesi aracılığıyla tanıştığı Z.G'nin kendisini makine mühendisi ve NATO subayı olarak tanıttığını söyledi. Z.G’nin foyasını Esra Erol ortaya çıkardı.

Gerçekte 5 resmi evlilik yapan ve 3 çocuğu olan Z.G.’nin birçok kadını bu şekilde dolandırdığı canlı yayında açıklandı.

2 milyondan fazla kaybı olan F. Ç’nin 2 evini satıp, sonra da sırra kadem basan Z.G. canlı yayına bağlanıp hakkındaki iddiaları reddetti.

DİĞER KADINLAR DA BAĞLANDI...

Öte yandan Z.G. tarafından dolandıran eski eşler Esra Erol’da programına bağlanarak F.Ç’ye destek verdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ben 28 yaşındayım ve harbiden makine mühendisi olduğum halde evlenecek birisini bulamazken :))) ne diyelim geçmiş olsun
bu kadarda saflık olmaz...böyle aptallar oldukça kandıracak çakalda olur tabi.
deseler 10 tl sevap işleyin kimse vermez ama yobazlık olunca para olur herkeste adama bakıncada dilenci sanarsın
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