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Esra Erol'un programında flaş iddia! "Karım başka kadınla kaçtı"

20.05.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Ferdi Şimşek, eşi Cansen Şimşek'in başka bir kadınla evi terk ettiğini iddia etti.

Esra Erol'un programında flaş iddia! "Karım başka kadınla kaçtı"

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Ferdi Şimşek, anlattıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. Mersin'den gelen Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi.

'KARIMI İNTERNETTE TANIŞTIĞI BİR KADIN KANDIRDI''

Ancak Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek, "Eşimi çok seviyorum, geri dönmesini istiyorum. Eşim, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldı" dedi.

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16 Nisan'da evden hastaneye gidiyorum diye çıkan Cansen Şimşek'in bir daha geri dönmediğini belirten Ferdi Şimşek, "Akşam 'Beni ablama götür, yarın doktora gideceğim" dedi. Ben de ablasına bıraktım. Ertesi gün aradım saat 12 gibi. 10-15 kere aradım açmadı. Saat üç gibi mesaj attı ve 'Bir daha o eve dönmeyeceğim, boşanma davası açıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

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''BENİMLE KONUŞAN KİŞİ SANKİ EŞİM DEĞİLDİ''

Mesajın ardından eşi hakkında kayıp başvurusu yapan Ferdi Şimşek, ertesi gün Serpil Arıkan'ın numarasını bulduğunu ve konuştuğunu belirtti. Serpil Hanım'ın eşinin yanında olmadığını söylediğini dile getirdi. Ferdi Şimşek yaşanan olayın detayları ile ilgili şunları söyledi:

"Ben aradıktan sonra gidip emniyete imza vermişler. Şu an Adana Kozan'dalar. Serpil'in iki ismi daha var. Sibel ve Deniz olarak. Eşimle Adana'da görüştük.'Seni istemiyorum' dedi ama benimle konuşan kişi sanki eşim değildi"

Ferdi Yılmaz, karısının kandırıldığını suça sürükleyeceğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
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