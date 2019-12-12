Mynet Trend

Esra Erol'un programında ilginç olay! Sosyal medyada aşık oldu, görünce şaşkına döndü

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol’da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medyadan tanıştığı kişinin fotoğraftaki kişi olmadığını karşısında gören genç kadın şaşkına döndü. Soluğu Esra Erol'un programında alan genç kadın, kendisini kandıran kişinin söyledikleri duyunca bir şok daha yaşadı.

Esra Erol'un programında ilginç olay! Sosyal medyada aşık oldu, görünce şaşkına döndü

18 yaşındaki Doğa Düzgün geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya üzerinden Ali İhsan Düzgün isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay sonra hayatının aşkını bulduğunu düşünerek gelin olacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Bir aylık yazışmada kendini galerici ve zengin olarak tanıtan Ali İhsan Düzgün, Konya’dan İzmir’e Doğa Düzgün’ün yanına gitti.

ali ihsan

İLK ŞOKU KARŞISINDA GÖRÜNCE YAŞADI!

Bir aydır internette yazıştığı ve evlilik hayali kurduğu kişiyi karşısında gören genç kadın büyük şokla karşılaştı. Ali İhsan Düzgün’ün sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gerçekteki halinin bambaşka olduğunu gören kadın ne yapacağını şaşırırken, durumu ajite ederek gönlünü kazanmaya çalışan genç adam aynı gün Doğa’yı Konya’ya kendi memleketine götürdü.

ic2

Kendini galerici olarak tanıtan ve Konya merkezdeki dairesinde birlikte yaşayacaklarını söyleyen Ali İhsan Düzgün, genç kadını Ermenek ilçesindeki köyüne götürdü. İlçeye uzak olan ve yalnızca birkaç hanenin yaşadığı köydeki şartları gören genç kadın o günleri ve orada yaşadıklarını bir kâbus olarak hatırladığını dile getirdi. Ali İhsan Düzgün ve ailesiyle yaklaşık 3 haftayı köyde geçiren ve tahta kurusundan enfeksiyon kapan genç kadın, rahatsızlanmasının ardından Ali İhsan Düzgün’ü alıp İzmir’e ailesinin yaşadığı eve getirdi. Yaklaşık 2 ay evli kalan Doğa Düzgün, eşinden sürekli şiddet gördüğünü hatta annesinin yanındayken bile şiddete maruz kaldığını iddia etti.

esra

"KENDİ FOTOĞRAFLARIMLA YAZIŞSAYDIM..."

2 ay önce Ağustos ayında kaçarak köyüne dönen eşini her yerde arayan genç kadın, soluğu Esra Erol’da programında aldı. Dakikalar içerisinde ise, Esra Erol, Ali Düzgün’e ulaştı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Düzgün, yabancı erkek ikon fotoğraflarıyla başkalarıyla da yazıştığını da ifade ederek “Kendi fotoğrafımla yazışsaydım kimse bana bakmazdı” diyerek izleyenleri hayrete düşürdü. (İHA)

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
26. SAG Ödülleri adayları açıklandı26. SAG Ödülleri adayları açıklandı
Keanu Reeves sevenler yaşadı: Matrix 4 ve John Wick 4 aynı gün vizyona giriyorKeanu Reeves sevenler yaşadı: Matrix 4 ve John Wick 4 aynı gün vizyona giriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esra erol Esra Erol’da

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Okuyucu Yorumları 27 yorum
ya bosuna giidp mağdur edebiyatı yapma adamı görmüşsün resimdeki adam değil daha ne diye onunla beraber gidiyorsun galerici diyemi ?adamla evlenmeden evinde yaşamayı kabul etmişsin baktın olmadı aonra beni dövdü yok beni itti. yemezler tok milletin karnı bunlara
kızım konuşuyorsun tamam anladık . teknoloji denen birşey var ve halk arasında kamera olarak biliniyor . insan kamerayı açtırmaz mı ? canlı sohbet yaparak görmez mi ?
Kızlar mı saf erkekler mi uyanık?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Quentin Tarantino, Star Trek kararından vazgeçti

Tarantino imzalı Star Trek izleyecek miyiz?

Greta Thunberg’in hayatı belgesel oluyor

Birçok ülkenin hedefindeki Greta’nın hayatı film oluyor

Damla Sönmez, Altın Küre Ödülleri'nde aday oldu

Damla Sönmez, Altın Küre Ödülleri'nde aday oldu

Yüzüklerin Efendisi dizisine 'aşırı kıllı' oyuncu aranıyor

Aşırı kıllı veya çok kırışıklığınız varsa bu dizide oynayabilirsiniz

Dünyaca ünlü filmlerin kamera arkası görüntüleri

Dünyaca ünlü filmlerin kamera arkası görüntüleri

MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te akrabalarıyla birlikte yarıştılar

MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Yakınlarıyla birlikte yarıştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.