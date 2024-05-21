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Esra Erol kardeşleriyle davette! Üçü de birbirinin kopyası...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 14:52
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Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol, gerek özel yaşamı gerek sunuculuğuyla sık sık gündeme geliyor. Erol, son olarak kız kardeşleri Eda ve Bihter ile bir etkinliğe katıldı. Erol'un kardeşleriyle olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Esra Erol kardeşleriyle davette! Üçü de birbirinin kopyası...

2007 yılında Flash TV'de yayınlanan Desti İzdivaç programıyla ünlenen Erol, Star ve FOX'tan sonra ATV'de program sunuculuğu yapmaya başladı.

Şimdilerde ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programını sunan yıldız, yalnızca mesleğiyle değil, özel yaşamıyla da merak konusu oluyor.

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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

İki çocuk annesi güzel sunucu, eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla verdiği mutluluk pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Erol, son olarak kız kardeşleri Eda ve Bihter ile bir etkinliğe katıldı. Erol'un kardeşlerini görenler gözlerine inanamadı.

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Sosyal medyada kardeşlerin pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Kardeşlerin benzerliği ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Esra Erol
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