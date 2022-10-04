MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

04.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol, gerek özel yaşamı gerek sunuculuğuyla milyonların gönlüne taht kurmuş bir isim. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Esra Erol, aile hayatına dair kareleri, sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Esra Erol'un kameralardan uzak yaşayan kardeşi Bihter Erol'u görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemiyor.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Sevilen sunucu Esra Erol, hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İki çocuk annesi güzel sunucu, eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla verdiği mutluluk pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'u görenler şaşıp kalıyor. Bihter Erol, Esra Erol'a benzerliğiyle dikkat çekerken, güzelliğiyle de sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz aylarda 40 yaşına giren Esra Erol, Sinoplu bir anne ve göçmen bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

2004 yılında yayınlanan Kalp Gözü dizisiyle ekran macerası başlayan Erol; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Alemin Kralı, Yalan Dünya gibi yapımlarda rol almıştı.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

2007 yılında Flash TV'de yayınlanan Desti İzdivaç programıyla ünlenen Erol, Star ve FOX'tan sonra ATV'de program sunuculuğu yapmaya başladı.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Şimdilerde ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programını sunan yıldız, yalnızca mesleğiyle değil, özel yaşamıyla da merak konusu oluyor.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren Esra Erol, iki erkek çocuğu annesi.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

5 çocuklu bir ailede büyüyen Erol'un Pervin, Filiz, Bihter ve Eda adında kız kardeşleri bulunuyor.

KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE İLGİ ODAĞI OLDU

Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol, ablasına benzerliğiyle şaşırtırken, güzelliğiyle de sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan Bihter Erol, Kız Lisesi'nde Çini bölümünü bitirdi.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Açık Öğretim fakültesinden mezun olan Bihter Erol, ablası Esra Erol'un yakaladığı şöhret sonrası, sosyal medyada dikkat çekmeye başladı.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Aytunç Çaltıllı ile evli olan Bihter Erol, aynı zamanda iki çocuk annesi.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Çeşitli markalarla işbirliği yapan Bihter Erol'a, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar geliyor.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Takipçileri, Erol'a ''Hollywood yıldızı gibisiniz'', ''Esra Erol'un sarışın hali'' ve ''Maşallah güzellik genetik'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"
Defilede sütyensiz tarzıyla olay oldu! Herkes ona baktıDefilede sütyensiz tarzıyla olay oldu! Herkes ona baktı
Kendini tatmin ettiği sahnelerle gündemdeydi! "Benim kurallarıma..."Kendini tatmin ettiği sahnelerle gündemdeydi! "Benim kurallarıma..."
Anahtar Kelimeler:
atv Ali Özbir Esra Erol sosyal medya anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

2023 emekli ve memur zammı şimdiden garantilendi

Fırlatılan füze, alarma geçirdi! "Geliyor, sığınaklara girin"

Fırlatılan füze, alarma geçirdi! "Geliyor, sığınaklara girin"

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Erdem Baş'ın ardından bir oyuncu daha ABD'ye taşınıyor: Kararı vermek kolay olmadı

Erdem Baş'ın ardından bir oyuncu daha ABD'ye taşınıyor: Kararı vermek kolay olmadı

Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"

Eski kocası gelen fantezi mesajıyla şoke oldu! "Kafayı yemiş"

Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

İlginizi Çekebilir

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.