Esra Erol'un sır gibi sakladığı kız kardeşi ağızları açık bıraktı! 'Hollywood yıldızı gibi''

Sevilen sunucu Esra Erol, hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İki çocuk annesi güzel sunucu, eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla verdiği mutluluk pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol'u görenler şaşıp kalıyor. Bihter Erol, Esra Erol'a benzerliğiyle dikkat çekerken, güzelliğiyle de sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz aylarda 40 yaşına giren Esra Erol, Sinoplu bir anne ve göçmen bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

2004 yılında yayınlanan Kalp Gözü dizisiyle ekran macerası başlayan Erol; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Alemin Kralı, Yalan Dünya gibi yapımlarda rol almıştı.

2007 yılında Flash TV'de yayınlanan Desti İzdivaç programıyla ünlenen Erol, Star ve FOX'tan sonra ATV'de program sunuculuğu yapmaya başladı.

Şimdilerde ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da programını sunan yıldız, yalnızca mesleğiyle değil, özel yaşamıyla da merak konusu oluyor.

2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren Esra Erol, iki erkek çocuğu annesi.

5 çocuklu bir ailede büyüyen Erol'un Pervin, Filiz, Bihter ve Eda adında kız kardeşleri bulunuyor.

KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE İLGİ ODAĞI OLDU

Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol, ablasına benzerliğiyle şaşırtırken, güzelliğiyle de sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan Bihter Erol, Kız Lisesi'nde Çini bölümünü bitirdi.

Açık Öğretim fakültesinden mezun olan Bihter Erol, ablası Esra Erol'un yakaladığı şöhret sonrası, sosyal medyada dikkat çekmeye başladı.

Aytunç Çaltıllı ile evli olan Bihter Erol, aynı zamanda iki çocuk annesi.

Çeşitli markalarla işbirliği yapan Bihter Erol'a, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar geliyor.

Takipçileri, Erol'a ''Hollywood yıldızı gibisiniz'', ''Esra Erol'un sarışın hali'' ve ''Maşallah güzellik genetik'' gibi yorumlarda bulunuyor.



