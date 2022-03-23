Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Basında yer alan haberlerin ardından Esra Ersoy kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Cicişler Esra Ersoy hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Esra Ersoy'un hayatı ve biyografisi haberimizde...

ESRA ERSOY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin‘de dünyaya geldi.

Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin’de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu . Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila’da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı. Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar.

2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar.

CİCİŞLER ESRA ERSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2014 – Şipşak Anadolu – Sinema Filmi

2011 – Ruffles Reklamı

2009-2010 – Neşeli Günler – Sunucu (Cine 5)

2009-2010 – Burger King Reklamları- Vodafone reklam filmi

2009 – Kandıramazsın Beni Tv Programı (Fox Tv)

2009 – Manga – Klip – Dünyanın Sonuna Doğmuşum

2008 – Çarkıfelek – Hostes (Kanal 1)

2008 – Hürriyet Emlak Reklam Filmi

2008 – Hayat Güzeldir – Dizi Film (ShowTv)

2007 – Güzel ve Dahi (yarışma) (ShowTv)

