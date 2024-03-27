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  4. Fenomen Yazgül tacizi açık açık anlattı! Hemen sesi kestiler... Esra Ezmeci uyardı: O kadar açık konuşamıyoruz

Fenomen Yazgül tacizi açık açık anlattı! Hemen sesi kestiler... Esra Ezmeci uyardı: O kadar açık konuşamıyoruz

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.03.2024 11:42
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Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programı programına konuk olan Tiktok fenomeni Yazgül hem değişimiyle hem de anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Yazgül açık açık tacizi anlatınca yayın hemen kesildi. Esra Ezmeci ise "Tövbe tövbe" diyerek şoke oldu.

Fenomen Yazgül tacizi açık açık anlattı! Hemen sesi kestiler... Esra Ezmeci uyardı: O kadar açık konuşamıyoruz

Esra Erol'a çıkınca TikTok fenomeni olan Yazgül Esra Ezmeci'ye konuk oldu. Tiktok fenomeni Yazgül eşinden boşandı ve değişimiyle ağızları açık bıraktı.

"Tek suçum güzel olmak" diyerek ünlenen Yazgül Esra Ezmeci'nin programında hayatına dair detayları anlattı. Fenomen Yazgül "Eltimin felçli olan kocası tarafından tacize uğradım" dedikten sonra kameraları unutup açık açık yaşadıklarını anlattı.

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"Sarılmaya kalktı" deyip olanları anlatan fenomenin sesi hemen yayından alındı. Esra Ezmeci ise "Tövbe tövbe neyse şaşırdık kesildi de orası... O kadar açık konuşamıyoruz burada RTÜK var" diyerek uyardı.

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Yazgül Esra Erol'a gittikten sonra eltilerinden ve kocasından dayak yediğini söyledi. Eşinin ise kendisini merdivenden aşağı attığını iddia etti. Fenomen Yazgül boşandığını tek başına ayaklarını üzerine durmaya çalıştığını da söyledi.

Yazgül bir seyircinin kendisine inanmadığını duyunca "Siz eşinizi paylaşır mısınız?" diyerek tepki gösterdi.

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Esra Ezmeci
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