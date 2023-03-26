Esra Ezmeci'yi şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

AK Parti'den milletvelliği adaylığı için teklif aldığı söylenen Fulya Öztürk, bir dönem FOX TV'de sunduğu Fulya Öztürk ile Umudun Olsun programının ardından gündüz kuşağında yerini Esra Ezmeci'ye bırakmıştı.

Öztürk daha sonra bu konuda "Ben bir dönem covid oldum, 2 hafta uzak kaldım. Esra zaten onu deneyimlemişti. Galiba böyle bir program da yapmak istiyormuş kendisi. Benim bırakacağımı da duyunca galiba benim de haberim olmadan arkalardan iş çevirmişler" demişti.



360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Esra Ezmeci, Fulya Öztürk'ün iddialarına yanıt verdi.

"FULYA İŞİ KENDİ BIRAKTI"

"Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?" sorusuyla şoke olan Ezmeci şunları söyledi:

"Yok, öyle bir şey olabilir mi? Fulya'nın böyle bir şey demesine de çok şaşırdım. Kendisini de çok seviyorum ama Fulya işi kendi bıraktı. Ben programa uzman psikolog olarak gittim. O korona olunca beni arayarak 'programı sunar mısın?' dediler. Ben tamamen destek olmak için kabul ettim yoksa program yayınlanmayacaktı."

"Fulya sahalara dönmek istediği için programı bitirdi" diyen Ezmeci, program formatının ayrı olduğunu söyleyerek "Fulya sahalara dönünce bana kırılabileceğini hiç düşünmedim. Bana sorsaydı ben ona anlatırdım. Fulya bana bugün gelse sarılırdım, kırgınlığım hiç yok" dedi.



