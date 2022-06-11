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Esra Kazancıbaşı Öztekin: Rasim kavuğu Şevket'e devredince rahatladı

11.06.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rasim Öztekin’in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, "Sonsuz Aşk Rasim’im” adlı kitabında ünlü oyuncunun Ferhan Şensoy’dan devraldığı kavuktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Esra Kazancıbaşı Öztekin: Rasim kavuğu Şevket'e devredince rahatladı

Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin simgesi sayılan Kel Hasan Efendi’nin kavuğu, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy’un ardından Rasim Öztekin’in olmuştu.

Kavuğu devraldıktan sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahneye çıkamayan Öztekin’in o dönem yaşadıklarını eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, kitabında anlattı.

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"ÖLÜRSEM DE SAHNEDE ÖLEYİM"

Kazancıbaşı, kitabında, "Kavuklu olduktan sonra en büyük arzusu, tiyatro seyircisiyle buluşabilmek. Doktorundan kendini fazla yormayacak bir role izin çıkacağını düşünüyor. Dr. İzzet, ‘Kalp piliniz şok yapabilir, oyunda aniden bayılıp, yere düşebilirsiniz’ diyerek, tiyatro sahnesinde canlı performansa izin vermiyor. Rasim kıpkırmızı. Gözleri çakmak çakmak. ‘Ölürsem de sahnede öleyim’ diyor gergin bir ses tonuyla. ‘Kavuklu olarak tiyatro yapmayı çok istiyorum. Çünkü kavuklu olan herkes hep tiyatro yaptı.’ Odaya sessizlik hâkim oluyor." sözlerine yer verdi.

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"HADSİZ YORUMLARI KAFASINA TAKIYORDU"

Esra Kazancıbaşı Öztekin, sahneye çıkamama durumunun Rasim Öztekin’i uykularını kaçıracak kadar üzdüğünü şu şekilde yazdı:

Kavuklu olarak tiyatro yapamamanın sıkıntısıyla son aylarda sık sık uykusu kaçıyor. Empati yoksunu birkaç insanın sosyal medyada yaptığı hadsiz, acımasız yorumları da kafasına fazlasıyla takıyor. ‘Karar verdim, kavuğu en kısa zamanda devredeceğim. Tiyatro yapamıyorsam, kavuğun bende kalmasının hiçbir anlamı yok’ diyor. O an derin bir nefes alıyorum. Aldığı bu karar beni de rahatlatıyor.
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"KAVUĞU DEVREDİNCE RAHATLADI"

Öztekin, kavuğu devretme karrının eşini çok rahatlattığını belirtti. Esra Kazancıbaşı, "Kavuk Rasim’de kaldığı sürece, ruhunda kopan duygusal fırtınanın sağlığıyla ilgili büyük tehdit oluşturacağının fazlasıyla farkındayım. Bakışlarını gözlerimin derinlerine sabitleyerek ikinci önemli kararını açıklıyor: ‘Kavuğu kime devredeceğime de karar verdim. Şevket Çoruh’a devredeceğim. Ancak Ferhan Ağabey ile paylaşıp ustam olarak olurunu almak istiyorum.’ Tüm bunları anlatırken yüz hatlarındaki gerginlik yavaş yavaş kayboluyor. Biraz sonra yatağa yanıma gelip uzanıyor. Sarılıyor bana. Aldığı kararın huzuruyla sevginin sıcaklığında uyuyoruz. Ertesi akşam Ferhan Şensoy’u arıyor Rasim. Ustası da yeni kavuklu olarak, Şevket Çoruh kararını destekleyince omuzlarından büyük yük kalkmışçasına rahatlıyor." ifadelerini kullandı.

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Rasim Öztekin
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