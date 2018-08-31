MAGAZİN

Esra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 11:38 | Son Güncelleme

2.Sayfa'ya konuk olan oyuncu-sunucu Esra Sönmezer, Hande Erçel'le aşk yaşayan Murat Dalkılıç için "Hande tezgahtar olsaydı aşk yaşamazlardı" dedi

Esra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dedi

Oyuncu-sunucu Esra Sönmezer, Teve2'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. Sönmezer, Hande Erçel'in şöhret yolculuğunu anlattı:

5b88fc3e0f254317e80f3cac

"Hande'nin katıldığı güzellik yarışmasında seçilmesinin sebebi benim. Ben o yarışmada jüriydim ve ısrar ettim. İlla ki Hande olsun diye. Birinci de oldu zaten. O dönem bir kanalda magazin programı yapıyorduk. Tacıyla programımıza konuk oldu. Daha sonra 1-2 ay magazin programı sundu bizim kanalda. Birden ortadan kayboldu, sonra dizilerle çıktı piyasaya."

Hande Erçel, Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur haberi konuşulurken yorum yapan Sönmezer'in çift hakkında yaptığı yorum şaşırttı. Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç için "Hande tezgahtar olsaydı, Murat sevgili olmazdı. Onun popüler olduğunun farkında. Ev hanımı olsa yine sever ama bu kadar yüksek bir ihtimal olmazdı" dedi.

esra-sonmezer-nereli

Sunucuların sizce 'İlişkileri ne kadar sürer?' sorusuna cevap veren Sönmezer, "Hande ve Murat birbirini seviyor gibi görünüyor. Belki evlenirler ama onları 5-10 sene evli göremeyiz her türlü iddiasına girerim" dedi.


PARTNERParmağınızı böyle bantlarsanız... Bu bilgi hayatınızı çok kolaylaştıracak!Parmağınızı böyle bantlarsanız... Bu bilgi hayatınızı çok kolaylaştıracak!
Jennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişmeJennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişme
Emily Ratajkowski yine yaptı yapacağını! Yaza veda pozu!Emily Ratajkowski yine yaptı yapacağını! Yaza veda pozu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esra Sönmezer Hande Erçel Murat Dalkılıç

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kelime Oyunu, yılın yarışma programı seçildi

Kelime Oyunu, yılın yarışma programı seçildi

Mercan: Aldığım darbeler nedeniyle duyma kaybı yaşıyorum

Mercan: Aldığım darbeler nedeniyle duyma kaybı yaşıyorum

Jennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişme

Jennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişme

Emily Ratajkowski yine yaptı yapacağını! Yaza veda pozu!

Emily Ratajkowski yine yaptı yapacağını! Yaza veda pozu!

Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar el ele

Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar el ele

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.