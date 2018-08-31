Esra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dedi

Oyuncu-sunucu Esra Sönmezer, Teve2'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. Sönmezer, Hande Erçel'in şöhret yolculuğunu anlattı:

"Hande'nin katıldığı güzellik yarışmasında seçilmesinin sebebi benim. Ben o yarışmada jüriydim ve ısrar ettim. İlla ki Hande olsun diye. Birinci de oldu zaten. O dönem bir kanalda magazin programı yapıyorduk. Tacıyla programımıza konuk oldu. Daha sonra 1-2 ay magazin programı sundu bizim kanalda. Birden ortadan kayboldu, sonra dizilerle çıktı piyasaya."

Hande Erçel, Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur haberi konuşulurken yorum yapan Sönmezer'in çift hakkında yaptığı yorum şaşırttı. Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç için "Hande tezgahtar olsaydı, Murat sevgili olmazdı. Onun popüler olduğunun farkında. Ev hanımı olsa yine sever ama bu kadar yüksek bir ihtimal olmazdı" dedi.

Sunucuların sizce 'İlişkileri ne kadar sürer?' sorusuna cevap veren Sönmezer, "Hande ve Murat birbirini seviyor gibi görünüyor. Belki evlenirler ama onları 5-10 sene evli göremeyiz her türlü iddiasına girerim" dedi.



