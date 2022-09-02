Ilık eş anlamlısı nedir? Ilık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ilık kelimesi, Eski Türkçe döneminde de Yeni Türkçe döneminde de aynı kökten türetilmiştir. "Ilı-" köküne +Uk ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Türkçede ilk defa Divan-i Lugati't-Türk eserinde, "ılık su" anlamına gelen "yılıġ sūw" tamlamasıyla görürüz. Bu kelime ilerleyen dönemlerde "ili, ilicak" olarak geçmiş ve daha sonrasında da günümüzdeki hâlini almıştır.

Ilık kelimesinin anlamı nedir?

Ilık sözcüğü genellikle bir şeyin sıcaklığının derecesini ifade etmek için kullanılan bir sıfattır. Türk Dil Kurumuna göre ılık kelimesinin anlamı: "Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne sıcak" Ilık ile ilgili örnek cümleler:

Seninle ılık bir yaz gününde tanıştık.

Kahvemi her zaman ılık içerim.

Ilık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Sıcakla soğuk arasında anlamına gelen ılık kelimesinin, tam olarak aynı anlama gelen eş anlamlısı yoktur. Ancak benzer anlamı taşıyan kelimeler de Türkçede eş anlam olarak adlandırılır. Bu nedenle ılık kelimesinin eş anlamı olarak şu sözcükleri verebiliriz:

Yumuşak

Ilıman

Ilığın Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Yumuşak içimli kahveleri her zaman daha çok sevmişimdir.

Dışarıdan sert görünen biri olsa da kalbi yumuşacıktır.

Burası ılıman bir iklime sahiptir.

Ilıman yerlerde yaşamayı daha çok seviyorum.



