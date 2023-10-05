Edebî nasıl yazılır? Edebî mi edebi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta konuşma ve yazma eylemleriyle iletişim gerçekleştirilir. Hem konuşup hem de yazarken çok sayıda kelime kullanılır. Edebî sözcüğü hem edebiyat alanında hem de hayatın diğer alanlarında sıklıkla karşılaşılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin çok fazla kullanılmasına rağmen hem yazarken hem de telaffuz ederken hatalar yapıldığı görülür. Doğru yazılmayan kelimelerin aynı zamanda yanlış telaffuz edilmesi normaldir. Bu sorunu yaşamak istemeyen bireyler, Türk Dil Kurumunun web sitesinde yer alan sözlükten kelimelerin doğru yazım şekillerini öğrenirler.

Edebî nasıl yazılır?

Edebî TDK sözlüklerinde ‘Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin, yazınsal’ anlamlarında kullanılır. Edebî kelimesi yazılışı çok fazla hata yapılan kelimelerin arasında yer alır. Bu sözcüğün yazılışı esnasında edebî mi edebi mi sorusu sorulur. Edebî sözcüğü dilimize Arapçadan geçen bir sözcük olduğu için sonunda yer alan i harfi şapkalı bir biçimde yazılır. Bu kullanım şekli TDK tarafından doğru olarak kabul edilir. Buna göre edebî kelimesinin doğru yazımı şekli ''edebî'' biçiminde olmalıdır. Sözcüğün şapkasız ‘i’ ile yazımı yazım hatası olarak kabul edilir.

Edebî mi edebi mi?

Dilimiz, yabancı dillerle olan etkileşimi nedeniyle pek çok yeni kelimeyi haznesine katarak Türkçeleştirmiştir. Bu kelimeler geçmişten beri halk arasında da sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Yabancı lisanlardan dilimize gelen ve dilimizdeki ağız yapısına uygun olmayan bu tür kelimelerin yazımında ve telaffuzunda hatalar yapılabilir. İletişim çağının en fazla görülen sorunlarından bir tanesi yazım yanlışlarıdır.

Halk arasında doğru olarak kabul edilen, ancak yanlış yazılan birçok kelime mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de ‘edebî’ sözcüğüdür. Sözcüklerin hatalı kullanımı günümüzde sosyal medyada kolayca yayılabilir ve doğru olarak kabul edilebilir. Bu durum büyük bir bilgi kirliliğine yol açabilir. Bu nedenle kafa karıştıran edebî kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilgi edinmek gerekir. Buna göre edebî yazımı ‘edebî’ biçiminde doğru olarak kabul edilir. Edebî doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.