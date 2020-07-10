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Estetik ameliyatlara 500 bin TL harcayan Barbie kadın: “Çalışmak için çok seksiyim”

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Estetik ameliyatları için 500 bin TL harcayan kadın, etrafındaki erkeklerin kendisine “seksi kız” muamelesi yaptığı için düzenli bir işte çalışamadığını söyledi.

Estetik ameliyatlara 500 bin TL harcayan Barbie kadın: “Çalışmak için çok seksiyim”

Modellik yapan Budapeşteli Barbara Luna Sipos’un çocukluktan beri hayali Barbie bebek gibi görünmekti. 22 yaşındaki Barbara, ilk estetik ameliyatını 17 yaşında oldu ve o günden sonra bir daha aynı görünmedi. Barbara, bugüne dek toplamda 10 kez estetik ameliyat için bıçak altına yattı.

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Barbara yalnızca göğüs estetiği için iki kez ameliyat oldu. Kendisini hiçbir zaman çirkin hissetmediğini söyleyen Barbara, gerçirdiği ameliyatlardan sonra daha mutlu olduğunu belirtti.
Barbara’nın eski eşi, genç kadının arzu ettiği görünüme kavuşması için onu destekledi ve ameliyatların neredeyse tamamını ödedi.

İki göğüs ameliyatı için 94 bin TL, burun ameliyatı için 78 bin TL, çene ve elmacık kemiği için 78 bin TL, alın ameliyatı için 78 bin TL, kaş kaldırma ameliyatı için 31 bin TL, dudak kaldırma ameliyatı için 16 bin TL, dudak dolgusu için 39 bin TL, popo kaldırma için 47 bin TL, vajina ameliyatı için 36 bin TL olmak üzere toplamda 500 bin TL tuttu.

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Erkeklerin karizmasına dayanamadığı için eski işlerini bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Barbara;

“15 yaşındayken bir emlak bürosunda asistan olarak çalışmaya başladım. Tüm patronlarım ve müşterilerim tarafından taciz edildim. Etrafa yaydığım enerjim ve karizmam erkekleri delirtiyor.
Bu tür işlerin bana göre olmadığını fark ettim. Çünkü içinde yaşadığım toplum çekici bir kadın olarak işimi sürdürmeme veya erkeklerle seks yapmadan işimde yükselmeye elverişli bir toplum değil. Çünkü hala ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Feministim ve benim gibi bir çok kadın iş yerinde erkeklerle anlaşamıyor. Erkekler cinselliğe önem veriyorlar ve çekici kadınlar için bu zor bir şey” dedi.

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İşini bırakmasından kısa bir süre sonra eski eşiyle tanışan ve “geçmiş iş tecrübelerindeki travmalardan dolayı sosyal anksiyetesi olduğunu söyleyen” Barbara, boşandıktan sonra çamaşırı modeli olarak çalışmaya başladı.

“Plastik bebek gibi görünmemiz, daha az akıllı olduğumuz anlamına gelmiyor. Tüm dünyaya bir aptal olmadığımı göstermek istiyorum” diyen Barbara, Instagram sayfasından paylaşımlar yaparak tüm dünyaya göründüğünden daha fazlası olduğunu göstermek istiyor.

Görünümü nedeniyle erkekleri etkilemekte zorlanmadığını ve ruh eşini aradığını söyleyen Barbara “Görünümümle ilgili en olumlu şey şu; artık benimle ilgilenen daha çok erkek var ve seçeneklerim çok fazla” dedi.

Erkeklerle olan ilişkisi hakkında konuşan Barbara sözlerine “Erkekler görüntümü seviyor. Kendine güveni olmayan erkekler benimle çıkmak istemiyor. Bu da sorun değil. Ben açık fikirli insanlardan ve onları etkilemekten hoşlanıyorum. Onlara beyinsiz bir bebek olmadığımı göstermeyi seviyorum. Ama insanların beni ciddiye almasını sağlamak bazen zor olabiliyor” diyerek devam etti.

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Barbara üçüncü kez burun ameliyatı olmaya hazırlanmanın yanı sıra, yakın gelecekte kaburga aldırma ve popo dolgusu ameliyatı olmayı planlıyor.

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