Estetik ameliyatlara 500 bin TL harcayan Barbie kadın: “Çalışmak için çok seksiyim”

Modellik yapan Budapeşteli Barbara Luna Sipos’un çocukluktan beri hayali Barbie bebek gibi görünmekti. 22 yaşındaki Barbara, ilk estetik ameliyatını 17 yaşında oldu ve o günden sonra bir daha aynı görünmedi. Barbara, bugüne dek toplamda 10 kez estetik ameliyat için bıçak altına yattı.

Barbara yalnızca göğüs estetiği için iki kez ameliyat oldu. Kendisini hiçbir zaman çirkin hissetmediğini söyleyen Barbara, gerçirdiği ameliyatlardan sonra daha mutlu olduğunu belirtti.

Barbara’nın eski eşi, genç kadının arzu ettiği görünüme kavuşması için onu destekledi ve ameliyatların neredeyse tamamını ödedi.

İki göğüs ameliyatı için 94 bin TL, burun ameliyatı için 78 bin TL, çene ve elmacık kemiği için 78 bin TL, alın ameliyatı için 78 bin TL, kaş kaldırma ameliyatı için 31 bin TL, dudak kaldırma ameliyatı için 16 bin TL, dudak dolgusu için 39 bin TL, popo kaldırma için 47 bin TL, vajina ameliyatı için 36 bin TL olmak üzere toplamda 500 bin TL tuttu.

Erkeklerin karizmasına dayanamadığı için eski işlerini bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Barbara;