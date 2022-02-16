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Estetik ameliyatlara servet harcadı! Eski halini görenler gözlerine inanamadı

16.02.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre’de yaşayan 27 yaşındaki OnlyFans modeli Celine Centino, dış görüntüsü nedeniyle çocukluğundan beri zorbalığa maruz kaldığını dile getirdi. Yaşıtlarının kendisini “Çirkin” diyerek dışladığını ifade eden Centino, estetik ameliyatlarla birlikte bambaşka bir insana dönüştü. Onlarca kez bıçak altına yatan Centino, yeni görüntüsü için 20 bin sterlin (yaklaşık 370 bin TL) harcadı. Eski halini görenler ise ünlü modeli tanımakta zorluk çekti.

Estetik ameliyatlara servet harcadı! Eski halini görenler gözlerine inanamadı

İsviçre’de yaşayan sosyal medyada fenomeni özellikle okul yıllarında yaşıtları tarafından zorbalığa uğradığını dile getirerek zor zamanlar geçirdiğini söyledi. Estetik ameliyatlarla kendisine yeni bir görünüm kazandırmak için para biriktirdiğini ifade eden Centino, 2013 yılında başladığı estetik operasyonlarıyla göğüs estetiği, burun ameliyatı, yanak, çene ve dudak dolgusu yaptırarak yeni bir görünüme kavuştu. Son olarak kendisini yeni yılda Brezilya popo kaldırma ameliyatı hediye ettiğini söyleyen Centino, OnlyFans hesabından binlerce dolar kazanıyor.

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“KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM”

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Görünüşü sayesinde insanların dikkatini çekmeyi başardığını ifade eden Centino, “Görünüşümden dolayı para kazanıyorum ve hayatım çok güzel. Son halimle kendimi iyi hissediyorum ve gerçekten mutluyum. Asla bu şekilde görünebileceğime inanmıyordum.” dedi.

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OnlyFans’tan seksi pozlarını satarak aylık olarak gelir elde ettiğini belirten Centino, “İnsanlardan onay almak beni daha iyi hissettiriyor. Onların yorumlarını önemsiyorum. Biraz daha değişime ihtiyacım var. Yolculuğum tam olarak sona ermedi” diye konuştu.

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