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Estetik iddialarını reddeden Aleyna Tilki'ye estetik eleştirisi! "Dolgularla yüzü büyüdü"

11.04.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yeni bölümde yine pek çok konu gündeme gelirken bunlardan biri de Aleyna Tilki oldu. Genç şarkıcı daha önce estetik yaptırdığı iddialarını reddetmişti. Ancak programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'den Aleyna Tilki'ye estetik tepkisi geldi.

Estetik iddialarını reddeden Aleyna Tilki'ye estetik eleştirisi! "Dolgularla yüzü büyüdü"

Aleyna Tilki, daha önce estetik iddialarını reddetmiş ve estetik uygulama yaptırmadığını ifade etmişti. Genç şarkıcının yüzündeki değişim ise takipçilerinin dikkatinden kaçmıyor.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU!

Aleyna Tilki'nin eski görüntülerini ekrana getiren 2. Sayfa programında, sunucu Müge Dağıstanlı eski görüntüler ile yeni hali arasında büyük bir fark olduğunu aktardı. "Herkes kendi gündemini yaratma peşine düştü." diyerek Gülşen, Demet Özdemir, İrem Derici örneği veren Müge Dağıstanlı'ya karşılık Buket Dereoğlu, "Farkında mısınız? Gündem işler üzerine değil, hep ilişkiler üzerine." dedi.

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KIRIK ŞİŞEYLE ÇEKİLDİĞİ POZ TARTIŞILDI

Aleyna Tilkinin kırık şişe ile verdiği fotoğraflar da eleştiri konusu olurken, genç şarkıcı hakkında "Bir demir eksikliğine baktırsın, taş toprak yemeye başlamış" yorumu yapıldı.

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Aleyna'nın imajı, şarkılarının arşa çıktığı dönemde Emrah Karaduman ile yollarını ayırmasının yanlış olduğundan da söz edilirken, Müge Dağıstanlı genç şarkıcının eski görüntülerine ekrana getirerek ünlü ismin estetik yaptırdığını belirtti.

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"ESKİ HALİ DAHA İYİYDİ"

Müge Dağıstanlı'nın "Aleyna 15 yaşındayken hayatımıza girdi. Ancak şu görüntüye baktığımızda estetik yok mu sizce?" sorusuna karşılık, Gülşen Yüksel'in ve Buket Dereğlu'nun "Eski hali daha iyiydi" yorumları dikkat çekti.

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DOLGULARLA YÜZÜ BÜYÜDÜ!

Herhangi bir estetik müdahale yaptırmadığını söyleyen Aleyna Tilki'nin botoks dışında dolgu yaptırdığı da iddia edildi. Dağıstanlı, Aleyna Tilki'nin yüzünün dolgularla genişleyip büyüdüğünü belirtti.

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Aleyna Tilki
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