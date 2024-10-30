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  4. Estetik mi yaptırdı? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali kafaları karıştırdı! 'Aynı kişi olduğuna...'

Estetik mi yaptırdı? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali kafaları karıştırdı! 'Aynı kişi olduğuna...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.10.2024 10:22
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Miss Turkey 2024'te Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'in 29 Ekim'i kutlamak için paylaştığı fotoğrafı gündem oldu. Bilgen'in değişimi dikkatlerden kaçmadı. Birçok kullanıcı estetik yaptırdığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise filtre uyguladığını savundu.

Estetik mi yaptırdı? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in son hali kafaları karıştırdı! 'Aynı kişi olduğuna...'

Miss Turkey 2024'te Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'in birinciliği uzunca bir süre tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada ağır eleştiriler alan Bilgen'e 'Şabaniye' yorumları yapılmıştı. Torpil iddiaları da ortaya atılınca uzunca bir süre İdil Bilgen gündemden düşmemişti. Kendisine yapılan ağır eleştirilere de "Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür. " yanıtını vermişti.

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Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı’nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, 15 gün dolmasına rağmen görevine başlamamıştı.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ!

Kırmızı kıyafetiyle bir fotoğraf paylaşarak 29 Ekim'i kutlayan İdil Bilgen'in son hali ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafı görenler Türkiye güzeli İdil Bilgen'in estetik yaptırdığını söyledi. Bazı kullanıcılar da photoshop olabileceğini savundu.

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"Bu ikisinin aynı kişi olduğuna inanmıyorum", "Filtre var kesin" , "Burnu küçülmüş" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İdil Bilgen
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