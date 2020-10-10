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Estetik olan Seda Sayan saç stilini de değiştirdi!

10.10.2020 01:05 | Son Güncelleme:
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Estetik olan Seda Sayan saç stilini de değiştirdi!

Geçtiğimiz günlerde 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, operasyonun ardından saç stilini de değiştirdi. Seda Sayan yeni imajıyla çekilen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Paylaşımına yorum yapan hayranları ise Seda Sayan'ın yeni imajına övgüler yağdırdı.

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırmıştı. Sayan operasyondan sonra son halini takipçileriyle paylaşmıştı.

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57 yaşındaki Sayan, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ve ailesiyle İstanbul'daki bir balıkçıda yemek yedi.

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Sayan yemekte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Ünlü şarkıcının kısa saçlı yeni hali ise hayranlarının beğenisini kazandı.

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Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik de, ünlü şarkıcının paylaşımına "Maşallah Seda abla. Çok güzel görünüyorsun" yorumunu yazdı.

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