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  4. Estetik oldu, fotoğrafını değiştirmek isteyince başına gelmeyen kalmadı! Kendisi olduğunu kanıtlamak için bakın ne yaptı...

Estetik oldu, fotoğrafını değiştirmek isteyince başına gelmeyen kalmadı! Kendisi olduğunu kanıtlamak için bakın ne yaptı...

11.03.2025 20:13
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Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
11.03.2025 20:13
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İçerik üreticisi Büşra Zeynep Çetin, estetik ameliyat olduktan sonra Instagram'daki profil fotoğrafını yeni haliyle değiştirmek istedi. Fenomen ismin yeni fotoğrafı kabul edilmeyince başına absürt olaylar geldi. Kendisi olduğunu kanıtlamak için ailesini bile devreye soktu.

TikTok ve Instagram'da ürettiği eğlenceli içeriklerle binlerce takipçiye ulaşan Büşra Zeynep Çetin isimli fenomen estetik ameliyat oldu. Ameliyatın ardından sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını değiştirmek isteyen Çetin, Instagram kendi yeni fotoğrafını tanımayınca hayatının şokunu yaşadı.

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Sosyal medya platformu Instagram, yeni fotoğrafı kabul etmeyince fenomen isim, çareyi kimliğini değiştirmekte buldu. Fotoğrafçıya gidip yeni bir biyometrik fotoğraf çektiren Çetin, Nüfus Müdürlüğü'nde ikinci şokunu yaşadı. Bu kez devlet sistemi estetikle değişen Çetin'i tanıyamadı.

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AİLESİ İMZA ATMAK ZORUNDA KALDI!

Fenomen isim kendisini sistem tanıyamayınca da ailesinin müdürlüğe gidip 'Bizim kızımız' diyerek imza vermesi gerektiği söyleniyor. Yeni kimliğini çıkarmayı başarsa da yine de Instagram'da profil fotoğrafını değiştiremiyor. Aslında estetik olduğu için değil, sistemde problem olduğu için profil fotoğrafını değiştiremediğini öğreniyor.

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Anahtar Kelimeler:
estetik
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