Estetik operasyonun ardından uçağa binmişti! Kafasının patlayabileceğini düşünmedi

Weronika, kedi gözü ameliyatı için Türkiye'ye gelmişti. Sağlıklı geçen operasyonun ardından sargıları ve pansumanları yapılan genç kadın, erkek arkadaşıyla birlikte ülkesine dönmek için yola çıktı. Uçuş esnasında biraz uyuyan Weronika, uyandığında yoğun bir acı hissediyordu. Bir süre sonra garip bir patlama sesi duyan genç kadın kulağının arkasından kanla karışık fışkıran sarı sıvıyı görünce aklını kaybedecek gibi oldu.

ACI DOLU BİR YOLCULUKTU

Weronika, cerrahının kedi gözü prosedürü sırasında kulağının arkasına sıvı tahliyesi yerleştirdiğini ancak sıvılar tamamen boşalmadığı için basıncın da etkisiyle derisinin şiştiğini ve dikişlerin yırtıldığını açıkladı. Yolculuk boyunca Weronika ve sevgilisi sargıları kapalı tutarak bölgeye tampon uyguladılar. Acı dolu yolculuğun ardından iner inmez ise doktoruyla iletişime geçtiler.

İNANAMADILAR

Doktoru dikişlerinin yenilenmesini ve antibiyotik kullanmasını önerdi. Ancak buna rağmen sızıntı günlerce devam etti. Weronika şimdi %100 sağlıklı olduğunu ve iyileşme evresinde olduğunu söylese de takipçileri anlattıkları karşısında şoke oldular ve hayatta olduğu için ne kadar şanslı olduğunu dile getirdiler.

