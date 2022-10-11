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Genç kadının cinsel organından çıkanlar şoke etti! Tam 88 parça...

11.10.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brooke Morgan isimli genç kadın erkek arkadaşının zoruyla cinsel organında çok sayıda uyuşturucu saklarken yakalandı. Yaşananlarla ilgili dava Liverpool Kraliyet Mahkemesi'nde görüldü. Kadının cinsel organından 17 paket çıktığı bilgisi büyük şaşkınlık yarattı.

Genç kadının cinsel organından çıkanlar şoke etti! Tam 88 parça...

İngiltere'de yaşayan Brooke Morgan adlı kadın, 28 yaşındaki Ryan Leonard'la ilişki yaşadığı sırada hem şiddete hem de zorbalığa maruz kaldı. Acımasız şahıs son olarak genç kızdan, uyuşturucularını cinsel organında saklamasını istedi.

KABUL ETTİ

Genç kız da kendisini tehdit eden erkek arkadaşının teklifini kabul etmek zorunda kaldı. İddiaya göre genç kızın cinsel organına tam 17 paket uyuşturucu konuldu. Ancak çiftin oyununu denetim yapan polisler bozdu.

MAHKEMEYE ÇIKTILAR

Brooke Morgan ve erkek arkadaşı suçlarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Kadının cinsel organında taşıdığı uyuşturucu miktarının açıklanmasının ardından salonda hakim dahil herkes şaşkına döndü.

Genç kadının cinsel organından çıkanlar şaşırttı. Brooke Morgan'ın cinsel organından 17 paket çıktı

CEZA ALDILAR

Davayı karara bağlayan hakim, genç kadına 24 ay hapis cezası verirken, erkek arkadaşına da kara para aklama gibi diğer suçlarını hesaba katarak 54 ay hapis cezası verdi.

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