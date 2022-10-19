Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için sayısız estetik ameliyat oldu! “10 bowling topu ağırlığında”

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için bıçak altına yatan İsveçli model Natasha Crown, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak kısa sürede popüler olmayı başardı. Beden ölçülerini diğer insanların şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden fenomen isim doktorların vücudunun geri kalan kısmında yağ alıp hastanın kalçasına enjekte ettiği altıncı BBL ameliyatına hazırlanıyor. Kalçasının boyutunu daha da büyütmek için prosedürleri araştırdığını ifade eden Crown, “Kalçam şu anda 10 bowling toğu ağırlığında. Bununla yetinmeyeceğim” dedi.

GÜNLÜK HAYATINDA ZORLANIYOR

Kanal E4’te yayınlanan Send Nudes: Body SOS programına konuk olan 29 yaşındaki fenomen isim benzersiz dönüşümünün günlük hayatında bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini itiraf etti. İnsanların kendisine ilginç gözlerle baktığını ifade eden Crown, “İnsanlar beni gördüklerinde çok şaşırıyor. Uçağa bindiğimde iki koltuk satın almak zorundayım ve kalçama uygun kıyafet bulma konusunda zorlanıyorum. Ama devam edeceğim” dedi.



