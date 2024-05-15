MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetikle bambaşka biri oldu... İşte Benim Stilim Ayşegül Melisa Doğan'ın son pozları sosyal medyayı salladı! İnanılmaz değişimi şoke etti

Estetikle bambaşka biri oldu... İşte Benim Stilim Ayşegül Melisa Doğan'ın son pozları sosyal medyayı salladı! İnanılmaz değişimi şoke etti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim'in eski yarışmacısı olan Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali görenleri şaşırttı. Yüzündeki değişimle çok konuşulan Doğan'ın son pozları sosyal medyayı salladı.

Estetikle bambaşka biri oldu... İşte Benim Stilim Ayşegül Melisa Doğan'ın son pozları sosyal medyayı salladı! İnanılmaz değişimi şoke etti

İşte Benim Stilim yarışması yayınlandığı dönemde adından söz ettirmeyi başarıyordu. Aksiyonun bir an olsun normal seyretmediği İşte Benim Stilim'deki yarışmacıların büyük bir çoğu fenomen olarak kendilerine bambaşka bir yaşam kurdu.

Bu isimlerden biri de şüphesiz Ayşegül Melisa Doğan oldu. Yaptırdığı estetiklerle tanınmaz bir hale gelen Doğan'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

ayşegül35

''Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine, Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum" diyen Doğan'ın son pozları sosyal medyada gündem oldu. Doğan'ın değişimi görenleri şaşırttı.

ayşegül1


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarmaş dolaş görüntüleri olay oldu!Sarmaş dolaş görüntüleri olay oldu!
Popstar Bayhan'a şok… Şaşırtan karar Popstar Bayhan'a şok… Şaşırtan karar
Son görev! Büyük aşkının yanına defnedildiSon görev! Büyük aşkının yanına defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Melisa Doğan
En Çok Okunan Haberler
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!

İstanbul'da metro çıkışında bomba bulundu!

İstanbul'da metro çıkışında bomba bulundu!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Babası boğarak öldürmüştü! Ağlaya ağlaya anlattı, duruşmaya ara verildi

Babası boğarak öldürmüştü! Ağlaya ağlaya anlattı, duruşmaya ara verildi

Meslektaşının yanına gelip gözünü bile kırpmadan başına sıktı

Meslektaşının yanına gelip gözünü bile kırpmadan başına sıktı

Görüntüleri ifşa olmuştu! Olay pozlar...

Görüntüleri ifşa olmuştu! Olay pozlar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.