Estetikle bambaşka biri oldu... İşte Benim Stilim Ayşegül Melisa Doğan'ın son pozları sosyal medyayı salladı! İnanılmaz değişimi şoke etti

İşte Benim Stilim yarışması yayınlandığı dönemde adından söz ettirmeyi başarıyordu. Aksiyonun bir an olsun normal seyretmediği İşte Benim Stilim'deki yarışmacıların büyük bir çoğu fenomen olarak kendilerine bambaşka bir yaşam kurdu.

Bu isimlerden biri de şüphesiz Ayşegül Melisa Doğan oldu. Yaptırdığı estetiklerle tanınmaz bir hale gelen Doğan'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

''Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine, Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum" diyen Doğan'ın son pozları sosyal medyada gündem oldu. Doğan'ın değişimi görenleri şaşırttı.







