Estetikle bambaşka biri olmuştu! Survivor Elif Şadoğlu evliliğe ilk adımı attı

Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performans ve hırslı tavırlarıyla herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Elif Şadoğlu, geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri olmuştu.

Survivor'a ilk olarak 2017 yılında gönüllüler takımından katılan Elif Şadoğlu 21. hafta sonrasında Survivor'a veda etmişti. Survivor 2018'de ise sürpriz yaparak sonradan All Star takımına katılmış ve herkesin dikkatini çeken bir isim haline gelmişti.

Yarışmadan elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen ve adeta büyük bir değişime uğrayan Elif Şadoğlu, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yarışma sonrası birçok estetik operasyon geçiren ve yüzü neredeyse tümüyle değişen Elif Şadoğlu'nu görenler tanımakta güçlük çekti.

Bazı takipçileri Elif'in yeni halini çok beğenirken, bazıları ise 'Ne yaptın kendine?' gibi yorumlarda bulundu.

EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI

1992 doğumlu olan Elif Şadoğlu, şu günlerde hayatının en özel günlerini yaşıyor.

Güzel sporcu sosyal medya hesabından sevgilisiyle özel anlarını yayınladı. Mutluluğunu paylaşan güzel sporcuya tebrik mesajları yağdı. İnanılmaz değişimiyle takipçilerini mest eden Şadoğlu, sevgilisi Orkun Erbay ile hayatını birleştirmeye ilk adımı attı.



