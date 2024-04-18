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  4. Estetikleriyle gündemdeydi! Dilan Çiçek Deniz'in son pozları olay oldu

Estetikleriyle gündemdeydi! Dilan Çiçek Deniz'in son pozları olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 09:24
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Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz estetikleriyle ilgili olarak 'Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Deniz, şimdi de son haliyle gündem oldu. Özel bir geceye katılan ünlü oyuncu tarzıyla beğeni topladı.

Estetikleriyle gündemdeydi! Dilan Çiçek Deniz'in son pozları olay oldu

2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Dilan Çiçek Deniz rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.

Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz "Badem göz, çene dolgusu ve Fransız askısı" yaptırmıştı. Deniz estetikleri hakkında ise 'Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi, denemek istedim' demiş ve bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

GECEYE DAMGA VURDU

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Dilan Çiçek Deniz şimdi de son haliyle gündem oldu. Özel bir geceye katılan ünlü isim siyah transparan elbisesi ile geceye damga vurdu.

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YORUM YAĞDI

Dilan Çiçek Deniz'in son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme; 'Harika görünüyorsun', 'Asil ve güzel', 'Her zamanki gibi çok güzelsin' şeklinde yorumlar yapıldı.

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