MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtuğ'a olay sözler

10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtuğ'a olay sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 07:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtuğ ile arasındaki nafaka krizini bir türlü çözemedi. 10 bin dolarlık nafakayı çok bulan Cem Yılmaz bu durumu artık diline doladı.

10 bin dolarlık nafaka krizi ile gündemdeydi! Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtuğ'a olay sözler

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelen çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti.

Cem Yılmaz'ın, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ

Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

CEM AHU

'ANNENE SAKIN GÖSTERME'

Cem Yılmaz'ın, bir süre önce mal varlıklarına dair çıkan haberler hakkında oğlunu uyardığı söylenmişti. 20 milyon dolar mal varlığı olduğu söylenen Cem Yılmaz'ın bu haberlerden sonra oğlu Kemal'i, 'Annene sakın gösterme' diye uyardığı iddia edilmişti.

Cem Yılmaz bitmeyen nafaka krizini diline doladı. Instagram'da yaptığı magazin paylaşımlarıyla tanınan İlhan Çevik, kendisine takipçilerinden gelen Cem Yılmaz gösterisi mesajlarını paylaştı.

cem yılmaz

NAFAKA KRİZİNİ DİLİNE DOLADI

İlhan Çevik'e gelen mesajlarda Cem Yılmaz'ın nafakasını yeni gösterisinde dile getirdiği görüldü. Yılmaz gösterisinde "Benimki nafaka değil, benimki madafaka!" ifadelerini kullandı.

Sevenlerini korkuttu! Ameliyata alınacak Sevenlerini korkuttu! Ameliyata alınacak

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlik sırrını açıkladı! 'Buz gibi odada...' Gençlik sırrını açıkladı! 'Buz gibi odada...'
Ödül gecesi tarzıyla dillere düştü! 'Dilimlenmiş biber dolması gibi'Ödül gecesi tarzıyla dillere düştü! 'Dilimlenmiş biber dolması gibi'
Sevenlerini korkuttu! Ameliyata alınacakSevenlerini korkuttu! Ameliyata alınacak
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı

Şampiyonlar Ligi'nde çok acayip gece! 120 dakika yetmedi, kaleci bile gol attı

Tokat'da peş peşe deprem: Çevre illerde de hissedildi

Tokat'da peş peşe deprem: Çevre illerde de hissedildi

Tüm maçları bilen köpek viral oldu, kupayı kazananı bile tahmin etti

Tüm maçları bilen köpek viral oldu, kupayı kazananı bile tahmin etti

Belediye binasında tarama yaptırdığını açıkladı: "Her yerde kamera, böcek var"

Belediye binasında tarama yaptırdığını açıkladı: "Her yerde kamera, böcek var"

Fiyatı 150 dolardan 50 liraya düştü! Çok fazla talep var

Fiyatı 150 dolardan 50 liraya düştü! Çok fazla talep var

Duygusal veda! Gözyaşları sel oldu: "Vallahi çok alışmıştım"

Duygusal veda! Gözyaşları sel oldu: "Vallahi çok alışmıştım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.