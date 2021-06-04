Estetikli haliyle gündemden düşmeyen Seda Sayan, şimdi de devasa tektaş yüzüğüyle gündemde

Seda Sayan, yaptırdığı estetik operasyonlardan sonra yakın arkadaşı Safiye Soyman’la çıktığı Miami tatiliyle gündeme geldi.
Yeni sezonda Star TV ekranlarında sabah programı sunacak sanatçı Seda Sayan'ın Miami tatilinden yaptığı paylaşımda herkes parmağındaki yüzüğe takıldı.
Tatilde Safiye Soyman yüzünden bronzlaştığını anlatan Seda Sayan'ın parmağındaki tektaş yüzüğün büyüklüğü dikkat çekti.
Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde de yaptırdığı estetikle gündem olmuştu. Fransız askısı ve dudak liftingi işlemlerinden dolayı tamamen farklı birine dönüşen Seda Sayan, Instagram hesabından yayınladığı videoda yüzünü oynatamaması ve gülememesi dikkatlerden kaçmadı.
Seda Sayan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Uzaylı gibi olmuşsun", "Tanınmaz halde", "Birden görünce korktum" ve "Bu sefer estetiklerin ayarı kaçmış" yorumları yapıldı.
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