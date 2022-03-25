Estetiksiz hali gündem olmuştu! Ayça Çağla Altunkaya'nın asıl mesleği şoke etti

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşanınca Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Acun Ilıcalı ile 23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya bir süredir aşk yaşıyor. Altunkaya'nın asıl mesleği bakın neymiş...

ASIL MESLEĞİNİ DUYANLAR ŞOKE OLDU

Ünlü televizyoncu ile aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya zaman zaman magazin gündemine geliyor.

23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya hemşirelik mezunu çıktı.



Ayça Çağla Altunkaya'nın ergenlik pozları görenleri şoke etmişti.

Fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra birçok kullanıcı, Ayça Çağla Altunkaya'nın estetik olduğunu savundu.







