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Estetiksiz hali gündem olmuştu! Ayça Çağla Altunkaya'nın asıl mesleği şoke etti

25.03.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı ile birlikteliğiyle gündeme gelen Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz aylarda estetiksiz haliyle gündem olmuştu. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Ayça Çağla Altunkaya'nın asıl mesleği duyanları şoke etti.

Estetiksiz hali gündem olmuştu! Ayça Çağla Altunkaya'nın asıl mesleği şoke etti

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşanınca Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Acun Ilıcalı ile 23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya bir süredir aşk yaşıyor. Altunkaya'nın asıl mesleği bakın neymiş...

ASIL MESLEĞİNİ DUYANLAR ŞOKE OLDU

Ünlü televizyoncu ile aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya zaman zaman magazin gündemine geliyor.

Estetiksiz hali gündem olmuştu! Ayça Çağla Altunkaya'nın asıl mesleği şoke etti

23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya hemşirelik mezunu çıktı.
Estetiksiz hali gündem olmuştu! Ayça Çağla Altunkaya'nın asıl mesleği şoke etti

Ayça Çağla Altunkaya'nın ergenlik pozları görenleri şoke etmişti.

Estetiksiz hali gündem olmuştu! Ayça Çağla Altunkaya'nın asıl mesleği şoke etti

Fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra birçok kullanıcı, Ayça Çağla Altunkaya'nın estetik olduğunu savundu.

Estetiksiz hali gündem olmuştu! Ayça Çağla Altunkaya'nın asıl mesleği şoke etti
Estetiksiz hali gündem olmuştu! Ayça Çağla Altunkaya'nın asıl mesleği şoke etti


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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