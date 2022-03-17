MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Estetiksiz haliyle gündem olan Buse Varol fiziğiyle şaşırttı! İşte son hali...

Estetiksiz haliyle gündem olan Buse Varol fiziğiyle şaşırttı! İşte son hali...

17.03.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında dünya evine girdiği eşi Alişan ile boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol fiziğiyle şaşırttı. Aldığı destekle adeta iğne ipliğe dönen Buse Varol önce ve sonraki hallerini paylaştı. İşte Buse Varol'un son hali...

Estetiksiz haliyle gündem olan Buse Varol fiziğiyle şaşırttı! İşte son hali...

Instagram'ı oldukça aktif olarak kullanan Buse Varol, bir zayıflama merkezinden aldığı destekle fazla kilolarından kurtulduğunu anlattı. Önce ve sonraki halini tek fotoğrafta birleştiren Buse Varol son haliyle görenleri şaşırttı.

BUSE VAROL SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

'Sevda Kuşun Kanadında', 'Arka Sokaklar', 'Şehrin Melekleri' ve 'Kış Güneşi', 'Rüya' gibi projelerde rol alan Buse Varol'un estetiksiz hali çok konuşulmuştu.

Estetiksiz haliyle gündem olan Buse Varol fiziğiyle şaşırttı! İşte son hali...

Son zamanlarda imaj değişiklikleriyle gündeme gelen Buse Varol fit haliyle de dikkat çekti.
Estetiksiz haliyle gündem olan Buse Varol fiziğiyle şaşırttı! İşte son hali...

Hakkında, "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapılan Buse Varol, azimle fazla kilolarından kurtuldu.

Estetiksiz haliyle gündem olan Buse Varol fiziğiyle şaşırttı! İşte son hali...

KARLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Buse Varol'un karlar içinde paylaştığı pozlar 113 bin beğeni aldı.

Estetiksiz haliyle gündem olan Buse Varol fiziğiyle şaşırttı! İşte son hali...

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Varol'un 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Estetiksiz haliyle gündem olan Buse Varol fiziğiyle şaşırttı! İşte son hali...

Çocuklarının doğum günlerini ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan ikilisi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve akabinde ayrılacaklarına karşı haberler çıkmıştı.

Estetiksiz haliyle gündem olan Buse Varol fiziğiyle şaşırttı! İşte son hali...

Varol ve Alişan ikilisi boşanmanın eşiğinden döndü. Emine Erdoğan'ın araya girip ikiliye, evliliklerini gözden geçirmelerine dair tavsiye verdiği söylendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaraylı futbolcudan eşinin fotoğrafına olay yorum! "Ayıp ama" Galatasaraylı futbolcudan eşinin fotoğrafına olay yorum! "Ayıp ama"
Survivor'da o isim elemeye kaldı! Konseyde sürpriz sonuçSurvivor'da o isim elemeye kaldı! Konseyde sürpriz sonuç
Instagram tarafından sansürlenmişti! Yeni pozu da olayInstagram tarafından sansürlenmişti! Yeni pozu da olay
Anahtar Kelimeler:
Buse Varol Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akılları almıyor" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akılları almıyor" diyerek açıkladı

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

İstanbul'a kar sağanakları geliyor! Yeni uyarı yapıldı

İstanbul'a kar sağanakları geliyor! Yeni uyarı yapıldı

Gülşen eşiyle sarmaş dolaş! Düşman çatlattılar

Gülşen eşiyle sarmaş dolaş! Düşman çatlattılar

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.