Estetiksiz haliyle gündem olan Buse Varol fiziğiyle şaşırttı! İşte son hali...

Instagram'ı oldukça aktif olarak kullanan Buse Varol, bir zayıflama merkezinden aldığı destekle fazla kilolarından kurtulduğunu anlattı. Önce ve sonraki halini tek fotoğrafta birleştiren Buse Varol son haliyle görenleri şaşırttı.

BUSE VAROL SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

'Sevda Kuşun Kanadında', 'Arka Sokaklar', 'Şehrin Melekleri' ve 'Kış Güneşi', 'Rüya' gibi projelerde rol alan Buse Varol'un estetiksiz hali çok konuşulmuştu.

Son zamanlarda imaj değişiklikleriyle gündeme gelen Buse Varol fit haliyle de dikkat çekti.



Hakkında, "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yapılan Buse Varol, azimle fazla kilolarından kurtuldu.

KARLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Buse Varol'un karlar içinde paylaştığı pozlar 113 bin beğeni aldı.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Varol'un 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Çocuklarının doğum günlerini ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan ikilisi magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve akabinde ayrılacaklarına karşı haberler çıkmıştı.

Varol ve Alişan ikilisi boşanmanın eşiğinden döndü. Emine Erdoğan'ın araya girip ikiliye, evliliklerini gözden geçirmelerine dair tavsiye verdiği söylendi.



